تهشم ماسورة لمياه الشرب بمساكن توشكى في الإسكندرية (صور)



وقد تسببت الماسورة في قطع المياه عن العديد من المنازل في المنطقة، كما أدت إلى خروج كميات كبيرة من المياه في الطريق الموازي للترعة والمتجه الى منطقة عبد القادر، وسط محاولة الأهالي كسح الكياه لمنع غرق منازلهم.



من جانبها، دفعت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالمحافظة، بالعمال والمعدات لمحاولة إصلاح الماسورة وكسح كميات المياه الموجودة في الشوارع، وعودة المياه مجددا الى المنازل.



هذا وقد إنقطعت مياه الشرب بالإسكندرية أمس الخميس، عن عزب بحرى المحمودية، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وحتى تم الانتهاء من جميع الإصلاحات، وشملت القطع جميع عزب بحرى المحمودية وهى (تحيمر البحرية - المهاجرين - العكارى - الزويدة - المراغى - العبيد - الثلاثين - خورشيد - الخروعة - النخل – الرحمة )، وذلك نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه المغذى لعزب خورشيد أمام مدخل شارع السوق.



من جهه أخرى، واصلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حملة "كل نقطة بتغرق"، وذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، بحى وسط وحى الجمرك، حيث تم استعراض إنجازات المبادرة من تحسين الصحة العامة للأطفال والتوعية بقضية المياه، وأهمية ترشيدها والأساليب الحديثة للحفاظ عليها وأنظمة إعارة تدوير واستخدام المياه وقد تم توزيع دروع وشهادات تقدير لفريق عمل إدارة التوعية المتميزة التى ساهمت فى إنجاح المبادرة.



- فروع شركة مياه الشرب بالإسكندرية



وفرت شركة مياه الشرب لعملائها منافذ خدمة العملاء بداخل فروع الشركة، وذلك توفيرا للوقت والجهد وعدم التزاحم. وتنقسم منافذ خدمة العملاء إلى منافذ داخلية وخارجية.



منفذ خدمة عملاء أبو قير

13 ش الشيخ محمد عبده ابوقير



منفذ خدمة عملاء المندرة

نهاية ش جمال عبد الناصر المندرة



منفذ خدمة عملاء سيدى بشر

ش سيف عمارات البروج سيدى بشر قبلى



منفذ خدمة عملاء الرمل 532 طريق جمال عبد الناصر فلمنج



منفذ خدمة عملاء النزهة البر القبلى من ترعة المحمودية النزهة



منفذ خدمة عملاء كوم الدكةمبنى كوم الدكة بجوار خزان المياه



منفذ خدمة عملاء محرم بك والبلدخلف الشركة الشرقية للدخان المخمودية



منفذ خدمة عملاء العجمى والساحل الشمالىش البيطاش الرئيسى



منفذ خدمة عملاء الورديان ميدان الصينية بالورديان



منفذ خدمة عملاء 6 أكتوبرداخل مدينة 6 أكتوبر



منفذ خدمة عملاء العامرية بجوار شركة مساهمة البحيرة الناصرية



منفذ خدمة عملاء مدينة النوباريةك 81 طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى



منفذ خدمة عملاء مريوط 1 الطريق الصحراوى محطة الكيلو 40



منفذ خدمة عملاء برج العرب

ش الورش طريق برج العرب



- مراكز خدمة عملاء مميكنة خارجية

منفذ نادى سبورتنج ش أبو قير سبورتنج داخل مركز الخدمات بالنادى



منفذ نادى المهندسين

طريق الجيش سابا باشا داخل مركز الخدمات بالنادى



ميدان أحمد زويل وابور المياه داخل مركز الخدمات بالنادى





تهشمت ماسورة لمياه الشرب قطر 6 بوصة، اليوم الجمعة، بمساكن توشكى التابعة لحي العامرية أول غربي محافظة الإسكندرية.