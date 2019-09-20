ضبط مدير شركة بحوزته 24 طن دواجن مجهولة المصدر بالشرقية



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مدير مسئول عن إحدى شركات إنتاج وتعبئة السلع الغذائية–الكائنة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية) بحيازة كميات كبيرة من "الدواجن ومصنعاتها" مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات بدون أي بيانات تفيد تواريخ الصلاحية أو الإنتاج تمهيدًا لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين معرضًا حياتهم وصحتهم للخطر.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع لجنة من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة تم ضبط المتهم، وكما تم ضبط كميات قدرها (23،400 طن مصنعات دواجن "فيلية – شاورما – مقطعات وجلود دواجن"معبأ داخل عبوات بدون بيانات تواريخ إنتاجأو صلاحية "مجهولة المصدر")، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.



وكم تم عمل حمله مكبرة على منطقة العاشر من رمضان بعد ضبط المصنع لتأكد من سلامة الأغذية داخل تلك المصانع والشركات، وعمل حملات مكثفة لمكافحة جرائم الغش والرقابة علي الأسواق، والأسعار





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومكافحة جرائم الغش الغذائي، وتشديد الرقابة على أسواق التصنيع والتداول.



تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مدير إحدى شركات إنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالشرقية لحيازته قرابة 24 طن مصنعات دواجن مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات بدون بيانات قبل طرحها للبيع بالأسواق.