طريقك للمدرجات.. اعرف خط السير للاستاد والممنوع والمسموح قبل مباراة السوبر اليوم

يخوض اليوم الجمعة فريق نادي الأهلي مباراة نارية ضد غريمه التقليدي فريق الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري على ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية، بحضور 10 ألاف مشجع زمالكوي وأهلاوي.





وأعلن اتحاد الكرة مؤخرًا عن تقديم موعد مباراة السوبر لتبدء في تمام الساعة السابعة مساءًا بدلاً من الثامنة، لذلك شهدت مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك تغيير فى التعليمات الأمنية التى أرسلت للناديين، حيث تم الإعلان فتح بوابات ستاد برج العرب اليوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا على أن يتم إغلاقها الساعة السادسة مساءًا.





وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للمشجعين، سنقدم لكم خدمة "طريقك للمدرجات"، لتسهيل دخول المشجع الأهلاوي والزملكاوي في ملعب استاد برج العرب قبل مباراة السوبر ، وفقًا لتعليمات الجهات الأمنية عن خط سير الجماهير وأماكن الدخول للمدرجات، وهي كالآتي:









أعلنت اللحنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم المصري عن عدد التذاكر وأسعارها، حيث خصص 4500 لكل ناد، كما حددت الجبلاية فئات تذاكرة مباراة السوبر وهي، (100 جنيه للدرجة الثالثة - 300 جنيها للدرجة الأولى).



وطرح نادي الأهلي تذاكر المباراة خلال عبر النظام الإلكتروني "الإنترنت"، بينما طرح نادي الزمالك التذاكر في النادي.

وعبر الاجتماع التنسيقى لمبارة السوبر ، أعلنت الجبلاية، أن جمهور نادي الزمالك سوف يسلك محور التعمير من طريق الكيلو 21 للوصول إلى الملعب، بينما جمهور نادي الأهلي يسلك مدخل الهوارية من الطريق الصحراوي، لتجنب حدوث مشادات بينهما.

باب الدخول رقم 3 مخصص لجماهير الأهلي الحاملين تذاكر الدرجة الأولى شمال، بينما باب الدخول رقم 7 مخصص ل حاملي تذاكر الدرجة الموحدة شمال.

وعن جماهير الزمالك الحاملة لتذكرة الدرجة الأولى يمين سيخصص لها باب الدخول رقم 2، أما حاملي تذاكر الدرجة الموحدة يمين فسيكون دخولها من الباب رقم 10.

كما خُصصت بوابة رقم 3 لدخول الفريقين وبوابة الكبار الشخصيات والإعلامين والصحفيين، الذين يبلغ أعدادهم 150 صحفيًا و75 مصورًا.







الممنوع والمسموح وفقًا للتعليمات الأمنية قبل مباراة السوبر





الممنوع قبل مباراة السوبر





* مصادر والمواد القابلة للاشتعال مثل (الصورايخ - الألعاب النارية - الشماريخ - الاسبراي - علب الكبريت - عبوات الغاز المضغوطة - الباور بانك - الولاعات - شواحن التليفونات المحمولة - التليفون المحمول المغلق).





* أقلام الليزرو الصفارات.





* الآلات المدببة والحادة، وأجهزة التسخين.





* علب المياه الغازية المعدنية، والزجاجات.





* ريموت كنترول والبطاريات الجافة، شرائح لحام الأسلاك.





* الأسلاك الكهربائية بختلف أنواعها و مفاتيح الكهرباء .









المسموح قبل مباراة السوبر





أكواب المياه البلاستيكية.





علب العصير الكرتون.





ألأطعمة في أطباق "فويل".





الهواتف المحمولة المفتوحة.



