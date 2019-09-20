الجبهة الثورية ترحب بقرارات المجلس السيادي السوداني





رحب القيادي بالجبهة الثورية السودانية، ياسر عرمان، بالقرارات التي أجريت من قبل المجلس السيادي بإطلاق سراح بعض سجناء الحركات المسلحة.





وقال عرمان، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، إنه يتطلع لتنفيذ باقي إجراءات اتفاق جوبا لوقف الاعتداءات في مناطق الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية لتحقيق السلام الدائم في البلاد.





وكان الناطق الرسمى باسم المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي سليمان، أعلن الخميس أن المجلس اتخذ عددا من القرارات الخاصة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع في جوبا.





وقال الفلكي، إن المجلس قرر إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من المحكومين بالإعدام يتبعون لحركة تحرير السودان، بالإضافة إلى إطلاق سراح 18 سجينا من الحركات المسلحة وإطلاق سراح 3 من المتحفظ عليهم فى مقار أمنية مختلفة.





وكشف مراسل الغد من الخرطوم، أحمد العربي، أن هذا القرار يأتي لتهيئة الأجواء لعملية السلام، وتماشيا مع الاتفاق بين المجلس السيادي والحركات المسلحة، فتم إسقاط كل أحكام الإعدام والسجن لكافة الحركات المسلحة.





وأشار مراسلنا إلى أن الحركات المسلحة اعتبرت هذا القرار بمثابة دفعة جديدة لعملية السلام في السودان، حيث كان هذا المطلب من ضمن مطالب الحركات المسلحة السودانية.





وتعد حكومة حمدوك، هي الحكومة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في أبريل الماضي، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالبشير، وستستمر الفترة الانتقالية حتى 39 شهرًا.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أعلن عن تشكيل وزراء الحكومة المكونة من 18 وزيرًا من بينهم 4 نساء، واختير وزراء الحكومة من الشخصيات ذوي الكفاءات المهنية دون الالتفات إلى أي محاصصة سياسية.

كما يعد مجلس السيادة، هو مجلس رئاسي في السودان كان يمثل رأس الدولة في فترات معينة من تاريخ السودان، حيث يتكون المجلس من خمسة أو ستة أشخاص يقوم البرلمان بإنتخابهم ويقومون هم بدورهم بانتخاب رئيس للمجلس من بينهم.

سلطات المجلس نصت المادة (11) من دستور السودان المؤقت لعام 1955، على السلطات الممنوحة للمجلس، وتشمل القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية، منح العفو الشامل أو المشروط لأي شخص يكون قد أدين بأية جريمة، كما نص الدستور نفسه، على اختصاصات اعضاء المجلس وما يتمتعون به من مزايا وحصانات إلى جانب قواعد الإجراءات المتعلقة بجلسات المجلس وقراراته.



