الحكومة: إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة تجبر أولياء الأمور على دفع أية "تبرعات"
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:24 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد إجبار وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى "المشاركة المجتمعية".
وتواصل المركز، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعي مُشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.
وبيت الوزارة، أن التبرع لصالح دعم العملية التعليمية له ضوابط، مُشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في خدمة الدولة ودعم العملية التعليمية من خلال المشاركة في بناء المدارس أو توفير الأراضي.
وكما ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والطلاب، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
Advertisements
- عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة تسليم "تابلت" الثانوية العامة للطلاب مقابل 2000 جنيه
- حقيقة إضافة سنة دراسية بعد الإعدادية لتأهيل الطلاب للمرحلة الثانوية
- الوزراء ينفي عدم تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة
- تعرف على حقيقة توقف الدارسة في شمال سيناء
- الحكومة تنفي سرقة أجهزة التابلت من إحدى المدارس بكفر الشيخ
- حقيقة إجبار طلاب "المنازل" على شراء "التابلت" من وزارة التعليم
- "الوزراء": لا صحة لإلغاء إجازة السبت بالمدارس في نظام التعليم الجديد
- الحكومة تنفي انهيار إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا
- تعرف على حقيقة موعد بدء الدراسة بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل
- الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء إجازة السبت في المدارس
المزيد عن: مدارس تبرعات اولياء الامور الحكومةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر