رئاسية تونس 2019: ندوة ترصد التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية





وسيتم خلال الندوة، تقديم نتائج الرصد المتعلّق بالتغطية الاعلامية للدور الأول من الحملة الانتخابية الرئاسية بالقنوات التلفزية والاذاعية، كما سيتم عرض القرارات التي اتخذتها الهيئة بخصوص المخالفات المسجلة خلال الحملة الانتخابية الى غاية يوم الاقتراع.





وفي ذات الإطار، فقد أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي، بأن ما تمّ تسجيله من خروقات وتجاوزات في الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها، فاق ما تم تسجيله في انتخابات 2014.

تنظّم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، ندوة حول رصد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها.