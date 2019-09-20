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وزير الأوقاف يوجه رسالة إلى الدول التي تفسد في الأرض

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:16 م
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وزير الأوقاف يوجه رسالة إلى الدول التي تفسد في الأرض
الدكتور محمد مختار جمعة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العظمة لله وحده، والكبرياء لله وحده، منوهًا بأن الكبر من صفات ابليس وأعلى مراتب الكفر بالنعمة، مستدلا بقول الله تعالى "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ".

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة دمنهور، اليوم الجمعة، إلى أن الكبر يعد سيئة لا ينفع معها حسنة، والكبر يعد أيضا بلاء على صاحبه، والاستعلاء قد يكون بسبب الجاه، أو المال، أو الحسب، أو النسب، منوهًا بأن الرسول – صل الله عليه وسلم – حذرنا بالتعالي بالأحساب والأنساب.

وأضاف أن من أشد أنواع الاستعلاء سوءًا هو الاستعلاء بالمال أو الولد، حيث أن البعض مما يكثر لديهم المال والولد يعتقدون أنهم رزقوا بالمال والولد بسبب ذكائهم، ونسوا أن الله هو المنعم، وحينها تتحول النعمة إلى النقمة، مستدلا بقوله تعالى "وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (33) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34)".

وأضافت أن الدول إذا فسدت في الأرض، وخرجت عن سنة الله، واستكبروا في الأرض بغير حق، فيجب أن يعلموا أن الله أكبر، حيث أن عاقبتهم خسارة في الدنيا والآخرة.
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