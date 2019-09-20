رئاسية تونس 2019: رئيس 'الهايكا' يعتبر التجاوزات بانتخابات 2019 فاقت ما سُجّل في 2014





كما أوضح اللجمي أنّ أغلب الخروقات تعلقت أساسا بالإشهار السياسي، واستغلال نتائج سبر الآراء التي تمّ نشرها في وسائل الإعلام.





ويذكر بأن تونس عاشت الفترة الأخيرة على وقع الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتمّ تنظيم يوم إنتخابي داخل البلاد للدور الأول من الرئاسية يوم الأحد 15 سبتمبر 2019، في انتظار تنظيم الدور الثاني والأخير منها.

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي، بأن ما تمّ تسجيله من خروقات وتجاوزات في الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها، فاق ما تم تسجيله في انتخابات 2014.