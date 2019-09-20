خبير: شبكة الطرق كانت ضرورية للنهوض بالاقتصاد المصري

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قال الدكتور محمد رضا، خبير الطرق، إن منظومة الطرق منظومة كاملة وشاملة، مشددًا على أن الهدف الأساسي لشبكة الطرق والمحاور المرورية في مصر جذب المستثمر الأجنبي، مشددًا على أنه لا يمكن أن تقوم نهضة في أي دولة إلا بوجود شبكة طرق قوية، مشيرًا إلى أن التطور الاقتصادي الذي حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية كان سببه الرئيسي شبكة الطرق الجيدة لديهم، والشعب الألماني بأكمله أجمع على أن شبكة الطرق هو الشئ الوحيد المفيد الذي قام به "هتلر" في ألمانيا.



وأضاف "رضا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن التركيز على تطوير شبكة الطرق كان ضروريا للنهوض بالاقتصاد المصري؛ لتقليل نسبة الحوادث، حيث إن أكبر مشكلة كانت تواجه مصر، هو زيادة معدلات القتلى والحوادث، حيث كانت معدلات الحوادث في مصر من أعلى المعدلات على مستوى العالم.



وتابع خبير الطرق، أن منطقة محور قناة السويس، من الهام أن يتم توصيل إنتاج المصانع الموجودة بها للمستهلك المصري في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال شبكة طرق قوية ومتكاملة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك شبكة طرق واسعة وجيدة تساهم في توصيل الصناعات المغذية لهذه التكتلات الصناعية، منوهًا إلى أن أهم مميزات شبكة الطرق تتمثل في تسهيل العمل للمستثمرين الأجانب وتقليل توقيت السفر وسهولة التنقل للأفراد، ويقلل من تلوث الجو واستهلاك البنزين، ويقلل من نسبة الحوادث على الطرق.

