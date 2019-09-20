توصيل شحنات " R2S" من خلال منافذ شركة أمان
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:04 م
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أحمد الشيخ
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وقعت شركة أمان للخدمات المالية اتفاقية تعاون مع شركة ""R2S للشحن بهدف التواصل مع العملاء وتوصيل الشحنات المطلوبة في اقرب فرع للشركة الأولي.
تم التوقيع خلال أعمال النسخة الثانية لقمة التجارة الإلكترونية" E-Commerce Summit" ويهدف التعاون إلى تغيير ثقافة وفلسفة التوصيل في مصر من خلال ترك الشحنات المطلوبة في فروع ومحلات أمان بطريقة تسليم بديلة "Door-2-Pick up Outlet" بدلاً من" Door-2-Door " خاصة مع ازدياد عقبات الوصول للعميل.
وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية: "أن النظام الجديد يسمح للعملاء باختيار أقرب منفذ بجوار سكنهم او عملهم لترك الشحنات المطلوبة مع تحديد المواعيد المناسبة لهم لاستلام هذه الشحنات على مدار اليوم، وذلك من خلال 250 فرع ومنفذ تابع للشركة في 23 محافظة ".
وتم ابتكار هذا الحل لمعالجة المشكلة الرئيسية المتمثلة في عمليات التسليم التي لم يتم الرد عليها والتي فشلت في الوصول للعملاء، خاصة وأنه وفقا لإحصائيات السوق هناك 40% من شحنات التجارة الإلكترونية في مصر يصعب فيها الوصول للعميل من المرة الأولى.
ويهدف هذا الحل إلى توفير عناصر الراحة عند اختيار وقت استلام طلب الشراء الذي تم شراؤه دون الحاجة إلى الالتزام بمواعيد محددة لتسليم الشحنة.
وأكد مهدي العُلبي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة R2S"" أن الهدف من هذا التعاون تطوير الخدمات اللوجستية والتي يحصل عليها العميل من خلال خدمات توصيل الشحنات والمنتجات وتحصيل مقابلها المادي داخل فروع أمان سواء بالطرق التقليدية ""Cash On Delivery أو من خلال التحصيل الالكتروني .
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