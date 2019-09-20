"وزير" ينشر صورة إباحية بالخطأ على فيسبوك.. والوزارة ترد

نشر وزير التشغيل والإدماج المهني المغربي، محمد يتيم، صورة إباحية على حسابه عبر "فيسبوك" من هاتفه عن طريق الخطأ، ويبدو أنه كان يحتفظ بها في أرشيفه الخاص، بحسب موقع "زنقة 20" المغربي.





وقد سارع "يتيم" إلى حذف الصورة بعد فترة قصيرة من نشرها، و بحسب الموقع ذاته، نشرت وزارة الشغل والإدماج المهني، بيانًا توضيحيًا باسم الوزير محمد يتيم، حول الواقعة.





وقال البيان إن "الوزير يتيم فوجئ هو وأعضاء بديوانه باتصالات من بعض المتابعين له من أصدقاء صفحته، ينبهونه فيها على نشر صورة مخلة في فيسبوك".





وأضاف أن "الوزير يؤكد أن لا علاقة له بالصورة المتداولة، وأنه وقت نشرها كان منشغلًا في عمله".





والوزير الذي يعتبر من قياديي حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، سبق أن استهدفته الكثير من الانتقادات العام الماضي، بسبب علاقة غرامية خارج مؤسسة الزواج، حيث انتشرت صور له وهو يتجول مع ممرضته الحسناء التي تصغره بسنوات في شوارع باريس، رغم أنه متزوج ورب أسرة.





وقال أعضاء في الحزب حينها إنها "خطيبته، وسيرتبط بها رسميًا فور حصول الطلاق مع زوجته".







