غدًا.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

نوهت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن 7 مناطق بحلوان وهي: (تقسيم النصر للسيارات بوادى حوف – مساكن الضباط – منطقة المصانع بعزبة زين – منطقة الملاء بعزبة الوالدة – عزبة الهجانة – عزبة الصفيح- بالمعصرة)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غد السبت 21/9/2019 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، بشارع النصر للسيارات بوادى حوف.









واهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.







توصيل خدمة مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد أزهري بسوهاج بتكلفة 3,7 مليون جنيه

قال اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لعدد 22 مدرسة ومعهد أزهري بقيمة تبلغ نحو 3,7 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المدارس، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2019/2020.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، على أنه تم توصيل خدمة مياه الشرب لمدارس( شندويل البلد بمركز المراغة، ومدرستي جرجا الابتدائية بنات والمساعيد الثانوية بمدينة جرجا، ومدرستي عزبة نظيف بالسمطا، والزبايبة للتعليم الأساسي بمركز البلينا، ومدرسة نجع الرياينة الابتدائية بمركز ساقلتة، ومدرسة القرامطة شرق الابتدائية بسوهاج، ومدرسة أحمد حسين إسماعيل للتعليم الأساسى، ومدرستى آل كنعر، وساحل طهطا الابتدائية بطهطا، ومدرستي نجع قيزان وعبد الحميد الأحمر بمركز دار السلام) بالإضافة إلى عدد من المدارس الأخرى، وكذا الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لمعهد الفتيات الثانوي الأزهري بمدينة ناصر، ومعهد الإمام مالك النموذجي بجرجا، ومعهد فتيات الغنيمية الأزهري بالبلينا، مشيراً إلى أنه تم توصيل خدمة الصرف الصحي لمدارس (ساحل طهطا - وبنت النيل - والمصرية اليابانية) بطهطا. وأشار رئيس الشركة إلى أنه يتم حالياً أخذ عينات مياه من جميع المدارس بمحافظة سوهاج للاطمئنان على جودة المياه بالمدارس، وكذا تطهير الخزانات التي تم توصيلها مباشرة على الشبكة الداخلية للمياه بالمدارس.







