محمد الخياط: أكثر من 25 شركة تبيع الكهرباء للقطاع الخاص مباشرة بأسعار منافسة

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قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك نوعين من الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، حيث نوع محفظة من المشروعات تتنوع ما بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.



وأشار "الخياط"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أنهم ينفذون حاليا مشروع كوم إمبو وهي في الجانب المقابل لمحطة بنبان، منوهًا بأن خلال العام المالي والذي بدأ في أول يوليو 2019 وسينتهي في يوليو 2020 سيتم العمل على تنفيذ 5 مشروعات للطاقة الشمسية.



وأوضح أنهم بصدد الانتهاء من مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية على بعد 80 كيلو متر من محافظة أسوان، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في مشروع بنبان نحو 2 مليار دولار، كما أنه جار تنفيذ 32 مشروعا من خلال 32 شركة قطاع خاص.



ولفت إلى أن هناك أكثر من 25 شركة تعمل في إنشاء محطات كهربائية، وتبيع الكهرباء لمصانع لاستهلاك هذه الطاقة مباشرة بأسعار منافسة للحكومة، منوهًا بأن القانون يتيح لأي مستثمر إمكانية إنشاء محطة كهربائية وبيع الكهرباء للمستهلكين تحت إشراف الدولة، مؤكدا أنه لا يوجد أي إلزام على المستهلك في الحصول على كهرباء من منتج بعينه، حيث إن الشبكة الكهربائية تمتد في كل مصر.



ونوه بأن المواطن يمكنه إنشاء محطة شمسية صغيرة على سطح منزله، ويجري مقاصة مع وزارة الكهرباء بين ما تنتجه المحطة الخاصة به، وما يستهلكه في المنزل، معتبرأ أنه من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات يمكنه التفكير في إنشاء خلايا شمسية.

