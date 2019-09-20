حجازي متقال: جميع حفلاتي في ساقية الصاوي لصالح مرضى السرطان

قال الفنان حجازي متقال، إن جميع حفلاته في ساقية الصاوي ستكون لصالح مرضى السرطان.





وأضاف حجازي متقال أن ينوي أن يرهن جميع حفلاته في الفترة المقبلة أن يقدمها الفترة المقابلة ستكون لصالح الأعمال الخيرية.





وأكد "متقال" أنه في ٦ سبتمبر الماضي قدمت حفلة خاصة بى فى ساقية الصاوى، ضمن حفلات الصيف وخصصت كل أرباحها بالكامل لمرضى السرطان فى الصعيد، وتحديدا المستشفى الخاص بعلاج السرطان الوحيد فى محافظة الأقصر، إيمانا منى بأن هؤلاء المرضى بحاجة ماسة للدعم بالإضافة إلى أنني خلال الفترة المقبلة سيتم طرح أغنية "المعلم"، وهى أغنية "سنجل" خاصة بى ولها طابع فلكلورى، وهى من كلمات رمضان محمد، وتوزيع عادل عيسى.





من ناحية أخرى طرح حجازى متقال ألبوم "طعم التوت" والذى تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.







