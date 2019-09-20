حجازي متقال: جميع حفلاتي في ساقية الصاوي لصالح مرضى السرطان
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:50 ص
Advertisements
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
قال الفنان حجازي متقال، إن جميع حفلاته في ساقية الصاوي ستكون لصالح مرضى السرطان.
وأضاف حجازي متقال أن ينوي أن يرهن جميع حفلاته في الفترة المقبلة أن يقدمها الفترة المقابلة ستكون لصالح الأعمال الخيرية.
وأكد "متقال" أنه في ٦ سبتمبر الماضي قدمت حفلة خاصة بى فى ساقية الصاوى، ضمن حفلات الصيف وخصصت كل أرباحها بالكامل لمرضى السرطان فى الصعيد، وتحديدا المستشفى الخاص بعلاج السرطان الوحيد فى محافظة الأقصر، إيمانا منى بأن هؤلاء المرضى بحاجة ماسة للدعم بالإضافة إلى أنني خلال الفترة المقبلة سيتم طرح أغنية "المعلم"، وهى أغنية "سنجل" خاصة بى ولها طابع فلكلورى، وهى من كلمات رمضان محمد، وتوزيع عادل عيسى.
من ناحية أخرى طرح حجازى متقال ألبوم "طعم التوت" والذى تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.
Advertisements
- علي الحجار يُحيي حفلا غنائيًا بساقية الصاوي
- علي الحجار يحيي حفله الشهري بدار الأوبرا الأربعاء المقبل
- موعد طرح البوم حجازي متقال الجديد "طعم التوت" (صورة)
- حجازي متقال فىي ساقية الصاوي لصالح أطفال الصعيد
- علي الحجار يعلن وقف تعاونه مع ساقية الصاوي بعد خلافاتهم أمس
- أحمد جمال يستعد لطرح ألبومه الجديد بعد الانتهاء من تسجيله
- حفل غنائي لـ أحمد جمال على المسرح الرومانى بالإسكندرية.. 22 يوليو
- لصالح مستشفى سرطان الصعيد .. حجازي متقال يشعل حفله بـ"الساقية" (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما حجازي متقال بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار حجازي متقال أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD dramaتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر