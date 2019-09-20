اسعار الدولار تتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة

تراجعت اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام سلة العملات الرئيسية مع توجه المستثمرين للأصول الأمنة وأبرزها الذهب الذى صعد خلال التعاملات.

وتراجعت اسعار الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1062 دولار، كما هبط أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 107.87 ين.

وهبطت اسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة عند 1.2568 دولار، كما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة إلى 0.9911 فرنك، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 98.194، وارتفعت اسعار الذهب بأكثر من 5 دولارات، كما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبدأت اسعار الدولار التراجع عالميًا أمس الخميس، بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من التقديرات، فيما صعدت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 17 شهراً، وتراجع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني، كما تراجع النشاط الصناعي في فيلاديلفيا بأقل من التوقعات.





وتراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1054 دولار ، فيما تراجع أمام الين بنسبة 0.4 بالمائة عند 108.04 ين، وهبط الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة مسجلة 1.2486 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.4 بالمائة عند 0.9931 فرنك، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.367 .





وتراجع الجنيه الإسترليني بعد تصريحات المركزي البريطاني بأن خفض معدل الفائدة قد يكون خيارا محتملا نتيجة تباطؤ الاقتصاد حال تنفيذ البريكست دون اتفاق، وأعلن بنك إنجلترا عبر بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أنه ثبت معدل الفائدة عند نفس مستوياتها البالغة 0.75%.





اسعار الدولار فى مصر