تعزيزات أمنية بمحيط برج العرب أبرزهم.. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها نشر اﻹدارة العامة للمرور، رادارات بالطرق المؤدية للإقليمي لمنع السرعات للحد من الحوادث، وتعزيزات أمنية بمحيط برج العرب لتأمين موقعة السوبر بين الأهلي والزمالك، فضلاً عن إرسال دولة الإمارات العربية المتحدة باخرة مشتقات نفطية لإنقاذ كهرباء حضرموت.





وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر"، أبرز الأحداث التي حدثت وأنت نائم.





نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمي

وللحد من الحوادث، عززت اﻹدارة العامة للمرور، من تواجد سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمي، لمتابعة سير النقل، مع تأمين الطريق، من خلال مراقبة جميع قطاعاته، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار، لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن، لنشر أقوال أمنية، لملاحظة الحالة، والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق.





كما يشهد الطريق الدائري، تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم. وتهيب إدارة المرور بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة، وبقواعد وآداب المرور وإرشادات ارتياد الطرق.





تعزيزات أمنية بمحيط برج العرب

في سياق متصل، لتأمين موقعة السوبر بين الأهلي والزمالك، تعزز قوات الشرطة، من تواجدها بمحيط ستاد برج العرب بالإسكندرية الليلة، لتأمين مباراة السوبر المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. وتؤمن قوات الشرطة مسارات المشجعين البالغ عددهم 10 الآف من جماهير "الأحمر والأبيض"، وضمان وصولهم بسلام لاستاد برج العرب، حيث يسلك جمهور الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21، أما جمهور الأهلي فسوف يسلك مدخل الهوارية من الصحراوي، حيث تم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك وتحدد بوابة 10 لدخول حاملى تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة 2 لدخول حاملي الدرجة الأولى، فيما تم تحديد بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادى الأهلى وبوابة 3 لحاملى تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي، فيما تم تحديد بوابة 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم بـ150 صحفيًا و75 مصورًا .





التعليم تحظر استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس

مع اقتراب بدء الدراسة، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من استخدام أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية. وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية لها اليوم، إنه يحظر استخدام أسوار المدارس في إعلان الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية أو الشعارات الدينية أو الشعارات الرياضية، ويتم إزالتها على الفور، وكتابة تعليمات تحث على المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة بعد دهان الأسوار.





الإمارات ترسل باخرة مشتقات نفطية

على الصعيد الخارجي، وصلت إلى ميناء المكلا جنوب اليمن سفينة شحن إماراتية تحمل 12 ألف طن مترى من الديزل المخصص لمحطات الكهرباء بساحل حضرموت التى كادت أن تتوقف عن العمل. وقال حميد الشامسي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، إن هذه الباخرة هي الأولى التي تصل لميناء المكلا على أن يتوالى وصول بقية البواخر بحسب الجدول المتفق عليه .. لافتاً إلى أن دعم أبناء حضرموت سيتواصل كواجب تحتمه روابط الأخوة والمصير المشترك.





انطلاق أولى فعاليات هيئة الترفيه بمناسبة اليوم الوطني

وانطلقت أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني "89" للمملكة في محافظة جدة تحت شعار "الهمة حتى القمة" والتي أقيمت بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الكورنيش. وبدأت الفعاليات بالعرضة النجدية والفنون الشعبية لعدد من مناطق المملكة ثم مسيرة لعروض الأزياء التي تمثل الموروث السعودي الثقافي إلى جانب عروض ومقطوعات موسيقية لأغاني وطنية بالمسرح الموسيقي.





كما اشتملت الفعاليات على شاشة العرض الحي وعربات متنقلة للطعام وورش عمل للأطفال لمشاركتهم في الاحتفال بهذه المناسبة واختتمت الفعاليات بالألعاب النارية التي أضاءت سماء الفعاليات ونالت استحسان أهالي وزوار المحافظة.



