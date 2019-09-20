ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في مصر.. رياح مثيرة للرمال على هذه المناطق
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان بحالة الطقس اليوم الجمعة 20-9-2019، وقال خبراء الأرصاد إنحالة الطقس اليوم ستكون لطيفة على السواحل الشمالية، وطقس الوجه البحري مائل للحرارة ممتد للقاهرة حتى شمال صعيد، ويكون الطقس في الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا.
رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد في طقس اليوم
كما أوضحت أن شمال البلاد سيشهد شبورة المائية صباح اليوم، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب البلاد، كما تواصل الرياح نشاطها على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى أضراب في الملاحة البحرية.
وأعلنت الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ونشرت أيضًا درجات الحرارة في العواصم العربية ودرجات الحرارة في بعض العواصم الأجنبية، وفيما يلي ثلاثة جداول بدرجات الحرارة اليوم في مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|23
|33
|شبين الكوم
|23
|33
|طنطا
|22
|32
|دمنهور
|22
|31
|الإسكندرية
|21
|29
|بلطيم
|22
|29
|مطروح
|18
|28
|السلوم
|20
|29
|سيوة
|18
|33
|بورسعيد
|24
|29
|دمياط
|23
|28
|الزقازيق
|21
|33
|الإسماعيلية
|20
|34
|السويس
|22
|34
|العريش
|23
|30
|رفح
|21
|30
|رأس سدر
|24
|33
|نخل
|18
|33
|نويبع
|25
|36
|طابا
|24
|33
|كاترين
|24
|35
|الطور
|26
|33
|شرم الشيخ
|29
|37
|الغردقة
|26
|37
|مرسى علم
|28
|35
|الفيوم
|23
|34
|بني سويف
|23
|34
|المنيا
|23
|35
|أسيوط
|23
|35
|سوهاج
|24
|37
|قنا
|24
|41
|الأقصر
|25
|41
|أسوان
|26
|43
|أبو سمبل
|26
|41
|الوادي الجديد
|25
|37
|شلاتين
|27
|37
|أبو رماد
|26
|36
|حلايب
|29
|34
|رأس حدربة
|28
|33
درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في العواصم العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|30
|46
|المدينة المنورة
|26
|44
|الرياض
|24
|41
|المنامة
|30
|37
|أبوظبي
|30
|41
|الدوحة
|29
|37
|الكويت
|24
|44
|دمشق
|15
|38
|بيروت
|25
|30
|عمان
|17
|33
|القدس
|19
|29
|غزة
|22
|30
|بغداد
|25
|43
|مسقط
|28
|32
|صنعاء
|12
|28
|الخرطوم
|29
|40
|طرابلس
|24
|32
|تونس
|23
|30
|الجزائر
|20
|27
|الرباط
|15
|24
|نواكشوط
|26
|31
درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في بعض العواصم الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|16
|27
|كوالالمبور
|24
|33
|طوكيو
|19
|26
|أثينا
|18
|26
|روما
|13
|26
|باريس
|11
|23
|مدريد
|16
|28
|برلين
|09
|16
|لندن
|13
|20
|مونتريال
|16
|24
|موسكو
|02
|11
|نيويورك
|17
|26
|واشنطن
|14
|28
بيان الأرصاد بحالة الطقس اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في مصر ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم الأجنبية والعربية:
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