ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في مصر.. رياح مثيرة للرمال على هذه المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان بحالة الطقس اليوم الجمعة 20-9-2019، وقال خبراء الأرصاد إن حالة الطقس اليوم ستكون لطيفة على السواحل الشمالية، وطقس الوجه البحري مائل للحرارة ممتد للقاهرة حتى شمال صعيد، ويكون الطقس في الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا.





رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد في طقس اليوم



كما أوضحت أن شمال البلاد سيشهد شبورة المائية صباح اليوم، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب البلاد، كما تواصل الرياح نشاطها على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى أضراب في الملاحة البحرية.





وأعلنت الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ونشرت أيضًا درجات الحرارة في العواصم العربية ودرجات الحرارة في بعض العواصم الأجنبية، وفيما يلي ثلاثة جداول بدرجات الحرارة اليوم في مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية.