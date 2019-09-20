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نجم برشلونة سيحصل على الجنسية الإسبانية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:20 ص
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نجم برشلونة سيحصل على الجنسية الإسبانية
فاتي وجريزمان
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الفجر الرياضي
 
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لقد كان نجم برشلونة أنستو فاتي أحد أكبر ما كشف عنه هذا الموسم 2019/2001 حتى الآن ، وفي سن 16 عامًا فقط.

فعل ما يكفي من أجل الاتحاد الإسباني لكرة القدم لضمان حصوله على الجنسية الإسبانية ، وهو ما سيفعله يوم الجمعة.

وُلد مهاجم برشلونة فاتي في غينيا بيساو لكنه انتقل إلى إشبيلية وهو في السادسة من عمره ، وأصبحت إسبانيا الآن في حاجة ماسة إليه للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة في البرازيل ، والتي ستنطلق في 26 أكتوبر.

ستمنعه البطولة من اللعب في أول مباراة كلاسيكية في الموسم الحالي حيث سيتوجه ريال مدريد إلى كامب نو في 27 أكتوبر.

أحرز فاتي أول أهدافه مع برشلونة امام فالنسيا وكان أصغر لاعب يسجل في تاريخ النادي الكتالوني وأصبح أيضا أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا مع البلوجرانا.

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