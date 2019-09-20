باسكال مشعلاني تفجر مفاجأ لجمهورها في مصر

قالت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، إنها غنت بعدة لهجات تونسي ومغربي ولبناني، مضيفة أنها تستعد لطرح سينجل جديد.

وكشفت "مشعلاني" عن تفاصيل الأغنية السينجل الجديدة فقالت: "سبق أن غنيت عدة لهجات تونسى مغربى فرانكوا اراب لبنانى بلدى خليجى إنما أغنيتى القادمة ستكون مصرية بوب بشكل مختلف ستعجبك كثيرا".

يذكر أن "مشعلاني" طرحت مؤخرا فيديو كليب "اتعذبت كفايا" من كلمات وألحان محمد الرفاعي توزيع عادل عايش.

باسكال مشعلاني ولدت عام 1967 ، مغنية لبنانية. بدايتها الفنية كانت عام 1988 مع الموسيقي المصري جمال سلامة.





واسمها الأصلي هو باسكال بشارة البشعلاني من مواليد جديدة - الزلقا ترعرعت في منطقة جونيه . تتألف عائلتها من أخ وأخت إسمها داليدا وهي البكر متزوجة ولديها ولدان تعيش في أستراليا ، وأما عن أخيها فاسمه إيلي وهو دائما معها منذ بداية مسيرتها الفنية.





توفي والدها وهي لم تبلغ السنة الأولى من عمرها ، والدتها هي الأقرب إليها كانت وما تزال الرفيقة الدائمة لها .









بدأت مشوارها الفني بأول البوم لها عام1988 " سهر سهر " مع الملحن الدكتور جمال سلامة والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ولكن من إكتشف صوتها هو الملحن إحسان المنذر والشاعر توفيق بركات .





ومن ثم صعدت وإشتهرت وتعاملت مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من كافة الوطن العربي.





الجوائز والتكريمات

- من أبرز الجوائز التي احرزتها باسكال خلال مسيرتها الفنية الأسطوانة الذهبية على كثرة المبيع من البوم "بنادي" من شركة ميوزك ماستر سنة 1994 - وعن البوم "خيالة" أيضا اخذت جائزة عن أفضل المبيعات في الوطن العربي.





- ضمن استفتاء قامت به إذاعة الشرق الوسط مع شركة fame award 2000 شركة أسترالية اجرت إحصاءات لمدة ستة أشهر مع عدد يشمل الفنانيين العرب وقد احرزت باسكال جائزة ال fame award 2000 عن سنة 2000.





- نالت باسكال أكبر عدد من اصوات الجمهور العربي في أستراليا واختيرت نجمة 2000 عن البوميي "نور الشمس" و"خيالة ".





- أهم جائزة حصلت عليها باسكال عن البوم "نور الشمس" من شركة Warner العالمية في ماليزيا ال golden cd ثم platinum ثم double platinum على كثرة المبيعات التي وصلت إلى ربع مليون CD في ماليزيا وباسكال هي أول فنانة عربية دخلت ماليزيا وغنت هناك واحبها الجمهور الماليزي ومن بعدها فتحت أبواب للأغنية العربية في ماليزيا احبها الشعب الماليزي ونالت كل النجاح ودعيت إلى promo tour في ماليزيا دام اسبوعين غنت في ماليزيا كان الشعب يردد مع اسكال الأغاني مع انهم لا يتكلموا العربية.





- نالت باسكال عن الأغنية الوطنية "زلغط يا لبنان" بمناسبة عيد الاستقلال نالت جائزة درع تكريم من الجيش اللبناني.





- نالت باسكال جائز تكريم من وزارة الثقافة والأعلام في الجزائر بمناسبة نجاحاتها وإطلاق إلبومها آخذ عقلي بصيف 2007.





- كرمت باسكال من قبل نادي Lions بمناسبة عيد الجيش اللبناني لتقديمها أغنيات وطنية للشعب اللبناني مثل "وينك يا إنسان"، و"حبيبي تطوع بالجيش" وغيرها.





- نالت جائزة أفضل مطربة للعام 2008 بمهرجان الإسكندرية الدولي للموسيقى والأغنية "الدورة السادسة" بأشراف منظمة (FIDOF)





أهم المهرجانات والحفلات

قامت باسكال مشعلاني بإحياء حفلات والمشاركة في مهرجانات موسيقية في مدن عربية عديدة وفي مختلف أنحاء العالم مثل أدائها في مهرجانات قرطاج وتطوان وأغادير في تونس وحفلات ليالي التلفزيون في مصر ومهرجان المحبة في سوريا.



