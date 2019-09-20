سقوط فتاة من طابق في ظروف غامضة بدمياط (صور)



نشب حريق ضخم في سيارة ميكروباص لنقل الركاب، بعد منطقة تفتيش كفر سعد التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، حيث فوجئ الاهالي باندلاع النيران في سيارة مكروباص بعد تفتيش كفر سعد، اثناء وجود أحد الاهالي بداخله.



تجمهر الأهالي في محاولة السيطرة على الحريق، وتم اخطار قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماده وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لإخماد الحريق.



كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وإخراج من به، وتحرير محضر شرطي بالواقعة واخذ أقوال الشهود لكشف ملابسات الحريق واستبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة.



فوجئ أهالي مدينة دمياط الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بسقوط فتاة تدعي ر. م. ع، من نافذة الطابق الخامس في إحدى عقارات مساكن السبعة والعشرين بالمدينة.تجمهر الاهالي وتم نقل الفتاة الي مستشفي جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، في حالة خطيرة بين الحياة والموت، وتبين انها تبلغ من العمر ١٩ عام ومن ابو كبير التابعة لمحافظة الشرقية حيث تم نقلها إلى مستشفى الأزهر عبر سيارات الإسعاف والتعرف على هويتها.تم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وتم احتجاز شابين في الطابق الملقى منه الفتاة تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة للتحقيق معهما وكشف ملابسات الواقعة.فى سياق اخر شن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة حملات على الشقق لمعرفة بيانات القاطنين بها للتوصل لهوياتهم وضبط العناصر الغريبة او المشتبه في تورطها في قضايا او أحداث اجرامية.ونشب حريق ضخم منذ يومين، في مخزن اخشاب على طريق المحطة بمركز كفر سعد بدمياط، في الساعات الأولى من صباح، حيث فوجئ الاهالي باندلاع النيران في الأخشاب.وتصادف مرور أحد ضباط الشرطة أثناء الحريق فما كان منه إلا أن أسرع بالاتصال بقوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق واخماده.تجمهر الأهالي في محاولة السيطرة على الحريق ووصلت قوة من قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة الحريق واخماد النيران، قبل أن تصل النيران الي السيارات النقل المتواجدة بجوار المخزن.تم إخماد الحريق واخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، وتشكيل فريق أمني لكشف ملابسات الحريق واستبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.