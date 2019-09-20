عضو لجنة وضع القانون: "التأمين الصحي" الجديد مشروع عملاق

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قال الدكتور محمد نصر، عضو لجنة وضع قانون التأمين الصحي الشامل، إن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع عملاق، وعاجلا أم آجلا سيغطي مصر كلها، موضحًا أن طبيب الأسرة هو أساس المنظومة



وأشار الدكتور محمد نصر، عضو لجنة وضع قانون التأمين الصحي الشامل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن المنظومة الصحية الجديدة هى منظومة تكافل اجتماعي، وامتلاك المواطن لبطاقة شخصية تكفيه للاشتراك في المنظومة الجديدة، منوهًا بأن المبادرات الصحية تحل محل النظام الصحي الشامل لحين تطبيقه شاملا، ويصل إلى كافة المحافظات.



ولفت عضو وضع قانون التأمين الصحي الشامل، إلى أن محاافظة الأقصر تستعد لدخول منظومة التأمين الصحي مطلع 2020 بنحو 6 مستشفيات، مشيدًا بمستوى الأطباء الذين حصلوا على تدريب في الخارج لتطبيق المنظومة.



هذا وقد طبقت منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد رسميا بعد تطبيقها تجريبيا لمدة شهرين كمحاولة للوصول لأي أخطاء أو عيوب للعمل على تداركها.



وقد اشترك في المنظومة نحو 50% من أهالي المحافظة، فضلا عن إجراء العديد من الجراحات تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث لا يحتاج المواطن أكثر من بطاقته الشخصية للاشتراك والحصول على الخدمة الصحية.



ومن المقرر أن تطبق المنظومة الصحية الجديدة تباعا على باقي المحافظات حتى يتم تغطية الجمهورية بالكامل، وهو ما سيوفر للمواطنين خدمة ورعاية صحية متساوية ومميزة.