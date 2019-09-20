اسعار الدواجن اليوم 20-9-2019 .. وزيادة جديدة في سعر الفراخ

ارتفعت اسعار الدوجن بنحو 2.5 جنيه بالأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد حالة الاستقرار التى مرت بها خلال الأسبوع الحالي.





وأرجعت الشعبة الارتفاع في اسعار الدواجن إلي ارتفاع الطلب خلال الأسبوع الجاري، ليسجل سعر كيلو الدواجن بالمزرعة 19 جنيهًا لتباع بالأسواق بسعر 24 جنيهًا، فى حين استقر سعر كيلو الدواجن البلدي لتسجل 29 جنيها بالمزرعة وتباع فى الأسواق بسعر 34 جنيهًا.





وارتفعت أسعار البيض بالأسواق لتسجل نحو 31.5 جنيهًا لتباع بالأسواق بنحو 36 و73 جنيهًا.





اسعار الدواجن خلال تعاملات الأسبوع

واستقرت اسعار الدواجن اسعار الدواجن خلال تعاملات الأسبوع الجارى بعد حالة من التراجع المستمر خلال الفترة الحالية حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المحلات إلى نحو 21-23 جنيها وتباع في المزرعة بسعر 17 جنيها للكيلو وننشر فيما يلي يلي اخر تحديث لاسعار الدواجن اليوم وجاءت على النحو التالى:





سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 17 جنيها مقابل 18 جنيها في المزرعة لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 21 و22 جنيها مقابل 23 جنيها الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين، لتصل إلى 31.5 جنيه بالمزرعة، وتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها بالأسواق.





وكانت اسعار الدواجن قد سجلت سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 29 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 34 جنيها بالأسواق، وكانت أسعار الدواجن استقرت الأسبوع الماضي، بعدما شهدت تراجعًا كبيرًا الشهر الماضي.





اسعار الدواجن اليوم في مصر





ارتفعت اسعار الدواجن البيضاء عند معدلات 24 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 20 و21 جنيها الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الدواجن البلدي اليوم بين 29 و30 جنيها بالمزرعة، ويباع بالأسواق بنحو 34 جنيها للكيلو الواحد.





اسعار الدواجن في السوق اليوم

ا لنوع السعر لحم ابيض 24 جنيها لحم ساسو 33.50 جنيها لحم بلدى 34 جنيها كتكوت ابيض 5.50 جنيها كتكوت ساسو 4.25 جنيها كتكوت بلدى 3.50 جنيها بط بيكينى 14 جنيها بط مسكوفى 14 جنيها بط مولارد 14.50 جنيها بيض ابيض 36 جنيها بيض احمر 37 جنيها بيض بلدى 42.50 جنيها



