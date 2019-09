لو عايشين دلوقتي.. شوف 6 أميرات من عالم ديزني (صور)

تستطيع شركة ديزني، تحويل أبرز الأفلام الموسيقية والدراما الكلاسيكية الشهيرة إلى نسخة جديدة مدهشة بشكل لا يصدق من الرسوم المتحركة بالكمبيوتر والتي من شأنها أن تبقي دور السينما كاملة العدد في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال فيلم "The Lion King".

ولم يكن فيلم " The Lion King" هو الأول وبالتأكيد لن يكون الأخير من ديزنى، حيث أعادت ديزني أفلام مثل "Dumbo" و "Aladdin" خلال عام 2019 ، ومن المقرر حسبما أعلنت ديزنى أن تطرح الجزء الثانى من فيلم "Maleficent" و "Lady and the Tramp" خلال العام الجارى ايضا.





ولذلك قرر المصور التشيلي فرناندا سواريز إعادة إنشاء بعض شخصيات ديزني الشهيرة من خلال مشروع أطلق عليه اسم "الأميرات الحديثات"، حيث يظهر فرناندا كيف ستبدو الشخصيات الشهيرة إذا أصدرت أفلامهم في وقتنا الحالى، حيث أن لكل واحدة منهم مميزات فريدة من نوعها، وقام بـ رسم 6 من اميرات ديزنى الشهيرة، وهم :





"أورسولا" الشخصية الشريرة من فيلم ديزني الذى طرح عام 1989 " The Little Mermaid".









شخصية "أنستازيا" من فيلم الرسوم المتحركة الذى يحمل نفس الاسم، وطرح عام 1997.





الأميرة "آنا آريندل" من فيلم Frozen الذى طرحته شركة ديزنى عام 2013.





"Jessie" شخصية رئيسية من سلسلة " Toy Story"، وظهرت في الجزء الثانى من الشركة عام 1999.

شخصية "ويندي دارلينج" شخصية رئيسية من فيلم " Peter Pan" الذى طرحته شركة ديزنى عام 1953.