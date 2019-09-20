اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 20-9-2019 في سوق العبور

اسعار الخضروات اليوم

حافظت أسعار الخضروات والفاكهة على اسعارها في الاسواق خلال الفترة الحالية ويشهد السوق حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة بمختلف الأنواع ونستعرض من خلال التقرير التالى أخر تحديثات أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم وجاءت الأسعار على النحو التالي:





اسعار الفاكهة اليوم

بعد الاستقرار الذي تشهده اسعار الفاكهة اليوم سجل سعر كيلو العنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والجوافة بين 4-6 جنيها للكيلو والتين البرشومي بين 5-10جنيهات للكيلو، والخوخ بين 4- 9 جنيهات للكيلو، كما استقرت أسعار الليمون تراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات، وسجلت اسعار المانجو الزبدية نحو 12 جنيها.





اسعار الخضروات اليوم

سجل سعر كيلو البطاطس نحو 3- 5.5 جنيهات، والبصل تراوح بين 2- 3.5 جنيه للكيلو، كما واستقر سعر كيلو الفاصوليا بين 25-35 جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2- 7 جنيهات، والبامية بين 12 - 20 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الطماطم بين 2-4.25 جنيهات للكيلو، كما تراوح سعر كيلو سعر الباذنجان البلدي ما بين 1.5، 3 جنيهات، واستقرت اسعار الباذنجان الرومي ليسجل سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 17 جنبها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو.



