اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 20-9-2019 في سوق العبور
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:03 ص
Advertisements
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
اسعار الخضروات اليوم
حافظت أسعار الخضروات والفاكهة على اسعارها في الاسواق خلال الفترة الحالية ويشهد السوق حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة بمختلف الأنواع ونستعرض من خلال التقرير التالى أخر تحديثات أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم وجاءت الأسعار على النحو التالي:
اسعار الفاكهة اليوم
بعد الاستقرار الذي تشهده اسعار الفاكهة اليوم سجل سعر كيلو العنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والجوافة بين 4-6 جنيها للكيلو والتين البرشومي بين 5-10جنيهات للكيلو، والخوخ بين 4- 9 جنيهات للكيلو، كما استقرت أسعار الليمون تراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات، وسجلت اسعار المانجو الزبدية نحو 12 جنيها.
اسعار الخضروات اليوم
سجل سعر كيلو البطاطس نحو 3- 5.5 جنيهات، والبصل تراوح بين 2- 3.5 جنيه للكيلو، كما واستقر سعر كيلو الفاصوليا بين 25-35 جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2- 7 جنيهات، والبامية بين 12 - 20 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الطماطم بين 2-4.25 جنيهات للكيلو، كما تراوح سعر كيلو سعر الباذنجان البلدي ما بين 1.5، 3 جنيهات، واستقرت اسعار الباذنجان الرومي ليسجل سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 17 جنبها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو.
اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور
|
الصنف
|
السعر
|
طماطم
|
من 2-5
|
بطاطس
|
من 5-9
|
بصل
|
من 1.5-3
|
كوسة
|
من 3-4.5
|
جزر
|
من 2.5 -4
|
فاصوليا
|
من 9-13
|
باذنجان
|
من 3-4
|
فلف رومي
|
من 2-3
|
فلف حامى
|
من 9-13
|
فلف الوان
|
من 4-6
|
خيار بلدى
|
من 2-4.5
|
بسلة
|
من 6-9
|
سبانخ
|
من 6-9
|
قلقاس
|
من 3-7
|
خيار صوب
|
من 5- 10
|
كابوتشي
|
4 جنيهات
|
خس
|
3 جنيهات
|
ليمون
|
10 جنيهات
اسعار الفاكهة اليوم
|
الصنف
|
السعر
|
جوافة
|
من 3 إلى 7
|
برتقال بلدى
|
من 2 إلى 4
|
برتقال سكرى
|
من 2 إلى 4
|
برتقال ابو سرة
|
من 2.5 إلى 5
|
يوسفى
|
من 2.5 إلى 6
|
ليمون
|
من 5 إلى 10
|
عنب كرمسن
|
من 15 إلى 20
|
عنب رومي احمر
|
من 3.5 إلى 5
|
تفاح امريكانى
|
من 18 إلى 20
|
تفاح سورى
|
من 10 إلى 20
|
تين برشومي
|
من 10 إلى 20 جنيهات
|
بلح زغلول
|
8 جنيهات
Advertisements
- اسعار الخضروات اليوم 8-9-2019
- اسعار الخضروات اليوم 10-9-2019- ارتفاع ملحوظ لـ"الطماطم والبطاطس"
- اسعار الخضروات اليوم 11-9-2019- "البامية" بـ17 جنيها
- اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 12-9-2019
- اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 13-9-2019
- اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 14-9-2019.. بادر بشراء المانجو
- اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 15-9-2019..السعر يستقر في سوق العبور
- أسعار الخضروات اليوم 17-9-2019.. استقرار ملحوظ في أسواق الجملة
- اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 18-9-2019- الجوافة بـ6 جنيهات
- اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 19-9-2019 في سوق العبور
المزيد عن: سوق العبور سعر الخضار اليوم اسعار الفاكهة اسعار الطماطم اليوم بمصر اسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اسعار الخضار والفاكهة اسعار الخضار أسعار الجملة بسوق العبورتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر