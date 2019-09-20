اسعار اللحوم اليوم 20-9-2019.. بالمجمعات ومحلات الجزارة

اسعار اللحوم اليوم في مصر

حافظت أسعار اللحوم في الاسواق في مصر على استقرارها اليوم الجمعة 20-9-2019، ولذلك تواصل اسعار اللحوم استقرارها في الاسواق خلال تعاملات الفترة الحالية، حيث يسجل سعر كيلو اللحم البتلو الذي يعتبر اغلى انواع اللحوم في الاسواق نحو 180 جنيها شهد سوق اللحوم حالة من الإقبال الضعيف نتيجة لارتفاع اسعارها وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار اللحوم في الاسواق اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

استقرت اسعار اللحوم البلدى والمستودى خلال تعاملات الفترة الحالية حيث سجل سعر كيلو البتلو ما بين 110 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين110 إلى 180 جنيهًا فيما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، بينما وتراجع سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة مسجلا ما بين 75 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيهًا بينما بلغ سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهًا، وتعتبر محافظة الإسكندرية هى المحافظة الأعلى سعرًا في بيع اللحم البتلو وتراوح سعر الكيلو ما بين 115 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا، وذلك بحسب اخر لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.





اسعار اللحوم البرازيلي والسوداني اليوم

سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي واللحم السودانى، حيث سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها، وكما سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي 70 جنيهًا