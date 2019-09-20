باريس سان جيرمان مسرور مع كيلور نافاس
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:49 ص
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الفجر الرياضي
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لقد فاز كليور نافاس بالفعل على مشجعي فريق باريس سان جيرمان واللعب بعد مباراتين فقط بين العصي.
ومع أدائه ضد ستراسبورغ وفريقه السابق ريال مدريد، حصل على احترام ملعب حديقة الامراء، كما أنه يشعر بالسعادة ل لقد انضموا إلى العمالقة الفرنسيين.
وفي باريس سان جيرمان ، فإنهم مقتنعون بأنهم عثروا على الرجل الذي سينهي النقاش حول من يجب أن يكون حارس مرمى الفريق الأول.
ألفونس أريولا لم يتمتع أبدًا بثقة النادي الكاملة ، على الرغم من كونه منتجًا أكاديميًا ، في حين أن جيانلويجي بوفون لم ينجح الاستحواذ مع أبطال دوري الدرجة الأولى الفرنسي ، وفشل كيفن تراب أيضًا في ترسيخ نفسه في التشكيلة الأساسية.
وقد طلب توماس توتشيل من كيلور أن ينقل تجربته الأوروبية في غرفة الملابس ، حيث كان محبوبًا بالفعل بسبب الموقف ومعدل عمله في التدريب. لقد قلبت كوستاريكا الصفحة بالفعل وبعد المباراة ضد فريقه السابق ، أقر بأن مغادرة المرينجي كان الخيار الصحيح.
وقال نافاس: "أنا لست مصابًا ، "كنت أرغب دائمًا في الرحيل بطريقة جيدة بسبب الجهد الذي بذلته طوال هذه السنوات" ، قال كيلور. "ليس لدي أي استياء لأن هذه هي الحياة".
حاولت دائمًا أن أبذل قصارى جهدي ، كما يعلم الجميع ، لكن لم يكن لدي الكثير من الفرص للعب وهنا نحن ".
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