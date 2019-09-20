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اسعار الحديد اليوم 20-9-2019

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:41 ص
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اسعار الحديد اليوم 20-9-2019
اسعار الحديد
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الحديد اليوم  في مصر 
استقرت اسعار الحديد خلال تعاملات اليوم بعد التراجع الأخير الذي شهدته بضغط من تراجع سعر خام الحديد"البليت" وهبوط الدولار، وتشهد أسعار الحديد في مصر حالة من الاضطراب خلال الوقت الحالي وذلك على خلفية قرار وزارة الصناعة المصرية برفع رسوم خام البيليت العالمي، وننشر الأسعار في السوق المصري من خلال التقرير التالى وجاءت الاسعار على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم الخميس 20-9-2019
استقرت اسعار الحديد اليوم في الاسواق المحلية ما بين 11.000 : 11.700 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين، 11.200 : 11.800 جنيه، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.

تحديث جديد لاسعار الحديد اليوم 
سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه. وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.
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