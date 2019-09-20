لاعب ريال مدريد يعتذر بعد ظهوره في لاعبي باريس بعد الهزيمة
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:40 ص
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الفجر الرياضي
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ارتد ألفونس أريولا من الانتقاد بسبب صورته إلى جانب زملائه السابقين كيليان مبابي وإريك ماكسيم تشوبو-موتينج بعد هزيمة ريال مدريد 3-0 أمام باريس سان جيرمان.
انتقل حارس المرمى الفرنسي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في إخلاصه "أنا لا أستطيع تحمل أدنى شك حول حافزي ، ولائي ومشاركتي مع ريال مدريد ،" أريولا منشورة على انستجرام.
وقال:"أنا حزين إزاء بعض التعليقات على الشبكات الاجتماعية."
وتابع: قلبي أبيض لأنني وقعت لهذا النادي ، وأثرت الهزيمة علي وكذلك على الجميع. "بعد المباراة ، كان لدي لم شمل مع زملائي السابقين في الفريق وأصدقائي حيث لم يتم منحني الوقت لنقول لهم وداعًا.
واختتم: " لذلك ، أكرر اعتذاري ل مشجعو مدريد الذين شعروا بالإهانة "لم تكن أمنيتي وآمل أن نحقق معًا العديد من النجاحات"
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