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لاعب ريال مدريد يعتذر بعد ظهوره في لاعبي باريس بعد الهزيمة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:40 ص
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لاعب ريال مدريد يعتذر بعد ظهوره في لاعبي باريس بعد الهزيمة
أريولا ومبابي
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الفجر الرياضي
 
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ارتد ألفونس أريولا من الانتقاد بسبب صورته إلى جانب زملائه السابقين كيليان مبابي وإريك ماكسيم تشوبو-موتينج بعد هزيمة ريال مدريد 3-0 أمام باريس سان جيرمان.

 انتقل حارس المرمى الفرنسي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في إخلاصه "أنا لا أستطيع تحمل أدنى شك حول حافزي ، ولائي ومشاركتي مع ريال مدريد ،" أريولا منشورة على انستجرام.

وقال:"أنا حزين إزاء بعض التعليقات على الشبكات الاجتماعية."

وتابع: قلبي أبيض لأنني وقعت لهذا النادي ، وأثرت الهزيمة علي وكذلك على الجميع. "بعد المباراة ، كان لدي لم شمل مع زملائي السابقين في الفريق وأصدقائي حيث لم يتم منحني الوقت لنقول لهم وداعًا.

واختتم: " لذلك ، أكرر اعتذاري ل مشجعو مدريد الذين شعروا بالإهانة "لم تكن أمنيتي وآمل أن نحقق معًا العديد من النجاحات"

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