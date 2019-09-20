محمد فريد: نعمل على هيكلة بورصة النيل لتمكين الشركات الصغيرة من التوسع والانطلاق

انطلقت فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية و الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعبد الله الابيارى، رئيس الجمعية.





قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن إدارة البورصة تعمل مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات ذلك السوق .





وأكد رئيس البورصة المصرية خلال فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن تحقيق النمو الاقتصادي على نحو مستدام يتطلب تنويع مصادر التمويل وزيادة الاعتماد على أسواق المال لتوفير التمويل اللازم للشركات الراغبة في النمو ولديها توسعات وخطط مستقبلية طموحة





وأوضح رئيس البورصة، بأن مصر تشهد حاليا تسارع في وتيرة اعتماد الشباب على ريادة الاعمال وتحمل مخاطرة ببدء نشاط جديد، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من الدعم والمساندة لهم لتمكينهم من النمو والانطلاق.





وطالب رئيس البورصة أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ، ببحث كيفية دعم سوق الاوراق المالية المصري لشركات رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار المباشر ، وخاصة في القواعد المنظمة لعملية قيدهم في البورصة.





وضرب عدة أمثلة بشركات دولية كفييسبوك واوبر التي لجأت في مرحلة معينة من عمر الشركة الى القيد والطرح في سوق الاوراق المالية للحصول على تمويل إضافي وتوسيع قاعدة الملكية ، وهو مايؤكد أهمية اسواق راس المال في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي .





وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، إن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجيتها لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبما يضمن تنفيذ العديد من الإصلاحات على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.





وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" وهي أول مبادرة حكومية لدعم ريادة الأعمال والأفكار الابتكارية، وأسست الوزارة شركة "مصر لريادة الاعمال والاستثمار" وهي أول صندوق رأس مال مخاطر حكومي للاستثمار في الشركات الناشئة سريعة النمو وتقديم الدعم لها بما يضمن تعزيز منافستها عالمياً.



