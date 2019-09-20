"الإفتاء" توجه رسالة للطلاب مع بدء العام الدراسي "فيديو"



وقالت دار الإفتاء في رسالتها: "أوشك عام دراسي جديد على البدء، وأنتم أيها الطلاب عدة أمتكم، وقوة أوطانكم، فتزودوا بالعلم والإيمان سلاحا، تحمون به الوطن وتدفعون عنه أعدائه".





وشددت على أن أعدى أعداء الوطن هو الجهل والتطرف.





وتابعت: "أيها الشباب لا تظنوا المجد يطرق باب أحدكم بغير سعيي منه والاجتهاد بل هو جائزة لا يستحقها إلا من جد واجتهد وأعلموا أن رفعة الوطن أصل من أصول الإيمان فاسعوا إلى رفعته تفلحوا في الدنييا والآخرة".





واستشهدت دار الإفتاء بالآية القرآنية التي تقول: " فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ".





وطالبت دار الإفتاء الطلاب أن يكونوا على قدر المسئولية في العام الدراسي الجديد ويحفظون الدين والوطن.

هذا، وتنشط دار الإفتاء المصرية في الفترة الأخيرة على عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "فيسبوك"، و"تويتر"، و"يوتيوب"، حيث تواصل نشر الفتاوى والرسائل للمواطنين وتجيب على أسئلتهم بشكل مستمر، سواء من خلال منشورات تقوم بنشرها على هذه الوسائل أو من خلال بث مباشر من خلالها أيضا، يقوم فيه علماؤها وشيوخها بالرد على الأسئلة التي تشغل بال المواطنين في العديد من أمور الحياة بدلا من ترك الجماهير للفتاوى المتطرفة الموجودة على الإنترنت.

وجهت دار الإفتاء المصرية رسالة إلى الطلبة والطالبات تزامنا مع بدء عام جديد، وذلك من خلال مقطع فيديو جديد بتقنية الرسوم المتحركة، بثته الدار على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب" يحمل عنوان: "رسالة إلى طلاب العلم".