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تقارير.. بيريز يتجه لإقالة زيدان في هذا الموعد

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:41 ص
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تقارير.. بيريز يتجه لإقالة زيدان في هذا الموعد
زيدان
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد حدد موعد إقالة الفرنسي زين الدين زيدان من تدريبات الفريق بالفترة القادمة.


واكدت التقارير على أنه في حالة سقوط ريال مدريد في نتيجة سلبية أمام فريق إشبيلية يوم الاحد المقبل بالجولة الخامسة ببطولة الدوري سيتخذ الرئيس على الفور قراراً بإقالة زيدان.


واضافت التقارير، أن مباراة إشبيلية هي الفرصة الأخيرة أمام الفرنسي زيدان لتصحيح الأوضاع والمسار في ريال مدريد، فالفوز سيبقي على المدرب والهزيمة أو التعادل ستدفع الإدارة لاتخاذ قرار الإقالة.


وسقط ريال مدريد في هزيمة مريرة من سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري الأبطال على ملعب حديقة الأمراء، نال على آثرها الفريق سيل حاد من الانتقادات.


وترددت في الساعات الماضية شائعات عن رغبة بيريز رئيس ريال مدريد في إقالة الفرنسي زيدان والتعاقد مع مدرب جديد ولعل الاسم الاقرب هو البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق.

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