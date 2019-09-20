تقارير.. بيريز يتجه لإقالة زيدان في هذا الموعد





واكدت التقارير على أنه في حالة سقوط ريال مدريد في نتيجة سلبية أمام فريق إشبيلية يوم الاحد المقبل بالجولة الخامسة ببطولة الدوري سيتخذ الرئيس على الفور قراراً بإقالة زيدان.









واضافت التقارير، أن مباراة إشبيلية هي الفرصة الأخيرة أمام الفرنسي زيدان لتصحيح الأوضاع والمسار في ريال مدريد، فالفوز سيبقي على المدرب والهزيمة أو التعادل ستدفع الإدارة لاتخاذ قرار الإقالة.







