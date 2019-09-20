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ماذا تستفيد كمواطن من المشروعات القومية؟.. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:50 ص
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ماذا تستفيد كمواطن من المشروعات القومية؟.. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا، لها الكثير من العوائد الاقتصادية على المواطنين، ولكن أهم عائد لها هو خلق فرص العمل، وهذه هي الوظيفة الرئيسية التي تسعى لها أي حكومة في العالم، وتقوم بتهيئة المناخ لزيادة الاسثتمار لكي يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات البطالة.

وأضاف "نجم"، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه بفضل هذه المشروعات انخفض معدل البطالة 6 نقاط مئوية في أخر خمس سنوات، وهذا لم يحدث في أي دولة في العالم أن تخفض معدل البطالة 6 درجات فيي خمس سنوات حيث كان 13.5% ووصل إلى 7.5%، لافتا إلى أن المعدل الحالي للبطالة هو الأفضل منذ عشرين عام، وهذا رقم كبير جدا.

وتابع الباحث الاقتصادي، أن العائد الثاني الذي يعود على المواطن هو وفرة الخدمة نفسها، حيث كانت مصر تعاني من مشكلة وفرة الخدمات مثل الكهرباء، والغاز، وخدمة الصرف الصحي، وعجز في الإسكان الاجتماعي، والإسكان محدود الدخل، وتم حاليا 700 ألف وحدة سكنية، وسوف تصل إلى مليون ونصف في نهاية 2020، بالإضافة إلى وجود احتياطيات من الغاز ونتجه إلى التصدير، وتم حل مشكلة الكهرباء، بالإضافة إلى الاستفادة الثالثة للمواطن وهي تحسين جودة الخدمة، مشيرا إلى أن الكهرباء أصبحت حاليا لا تنقطع كما كانت تنقطع من قبل.

وأشار إلى أن هذه المشروعات لها تأثير أيضا على الاقتصاد المصري ككل، حيث ازداد الاحتياطي النقدي، والاستثمارات، مشددا على أنها دائرة مغلقة تؤدي إلى التأثير من قطاع على الآخر، ولو لم تتم هذه السيناريوهات كان البديل سيكون كارثي جدا.
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