شاهد.. الأشقاء العرب يساندون مصر والمصريين: "بلدكم بخير" (فيديو)
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:09 ص
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نعيم يوسف
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عرضت قناة "Extra News" الفضائية تقريرا يرصد كلمات مساندة من الأشقاء العرب لمصر والمصريين.
وقال "إبراهيم بهزاد"، إن رسالته لمصر والمصريين إن "بلدكم بخير والأمور والحمد لله من أفضل إلى أفضل والجميع لاحظ المشاريع الكبيرة التي حدثت في مصر وعودة السياحة والحال من أفضل إلى أفضل".
كما قال "يعقوب الريسي"، إن الجيش المصري الذي يتم التحريض عليه من قبل المرتزقة ويتكفره جماعة الإخوان المسلمين وينتقص منه االسفهاء ولا يضرهم من خذلهم ما دامهم ساجدين وبحفظ الله.. تحيا مصر".
وأكد أخر: "مصر كبيرة في عيوننا وشعبه شعب كبير وكريم في إنجازاته، وكل مصري شريف يفتخر بأن رئيسه عبد الفتاح السيسي"، بينما أشاد مذيع فلسطيني بالجيش المصري قائلا: "تحية لكم يا أبطالنا في أعالي القمم وفي الأحراش، وفوق الأرض وتحت الأرض وفي عنان السماء.. جيش مصر خير أجناد هذه الأرض".
وشدد أحد الأشقاء العرب، أن مصر خلد القرآن الكريم ذكرها، حين قال: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، وقد قامت على أراضيها دول حضارية عريقة، لآلاف السنين.
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