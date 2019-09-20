ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. الأشقاء العرب يساندون مصر والمصريين: "بلدكم بخير" (فيديو)

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:09 ص
Advertisements
شاهد.. الأشقاء العرب يساندون مصر والمصريين: بلدكم بخير (فيديو)
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
عرضت قناة "Extra News" الفضائية تقريرا يرصد كلمات مساندة من الأشقاء العرب لمصر والمصريين.

وقال "إبراهيم بهزاد"، إن رسالته لمصر والمصريين إن "بلدكم بخير والأمور والحمد لله من أفضل إلى أفضل والجميع لاحظ المشاريع الكبيرة التي حدثت في مصر وعودة السياحة والحال من أفضل إلى أفضل".

كما قال "يعقوب الريسي"، إن الجيش المصري الذي يتم التحريض عليه من قبل المرتزقة ويتكفره جماعة الإخوان المسلمين وينتقص منه االسفهاء ولا يضرهم من خذلهم ما دامهم ساجدين وبحفظ الله.. تحيا مصر".

وأكد أخر: "مصر كبيرة في عيوننا وشعبه شعب كبير وكريم في إنجازاته، وكل مصري شريف يفتخر بأن رئيسه عبد الفتاح السيسي"، بينما أشاد مذيع فلسطيني بالجيش المصري قائلا: "تحية لكم يا أبطالنا في أعالي القمم وفي الأحراش، وفوق الأرض وتحت الأرض وفي عنان السماء.. جيش مصر خير أجناد هذه الأرض".

وشدد أحد الأشقاء العرب، أن مصر خلد القرآن الكريم ذكرها، حين قال: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، وقد قامت على أراضيها دول حضارية عريقة، لآلاف السنين.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: فيديوهات محمد علي المقاول الهارب
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العدالة
-
x
17:20
-
أبها
الفيحاء
-
x
17:35
-
الوحدة
النصر
-
x
19:20
-
الحزم
السوبر المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك