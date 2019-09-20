ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: شبورة مائية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:13 ص
Advertisements
الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: شبورة مائية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أصدرت هيئة الأرصاد الجويةـ بيانًا قالت فيه، إن خبراء الأرصاد، يتوقعون أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتابع البيان، أنه ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة المرتفعة إلى حد ما، تتسبب في ظهور الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق المنزرعة، مناشدًا قائدي السيارات على الطرق بعدم الحركة على الطريق والسير جانبًا، وتشغيل الأنوار الأمامية والخلفية حفاظًا على أرواح الجميع.


وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، بينما البحر المتوسط قابل لممارسة كافة الأنشطة البحرية، منوهًا إلى أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة اليوم، حيث تصل لـ 90% على السواحل الشمالية، بينما تصل لـ 85 % على الوجه البحري والقاهرة.


درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2333
شبين الكوم2333
طنطا2232
دمنهور2231
الإسكندرية2129
بلطيم2229
مطروح1828
السلوم2029
سيوة1833
بورسعيد2429
دمياط2328
الزقازيق2133
الإسماعيلية2034
السويس2234
العريش2330
رفح2130
رأس سدر2433
نخل1833
نويبع2536
طابا2433
كاترين2435
الطور2633
شرم الشيخ2937
الغردقة2637
مرسى علم2835
الفيوم2334
بني سويف2334
المنيا2335
أسيوط2335
سوهاج2437
قنا2441
الأقصر2541
أسوان2643
أبو سمبل2641
الوادي الجديد2537
شلاتين2737
أبو رماد2636
حلايب2934
رأس حدربة2833

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: طقس الجمعة الأرصاد الجوية أخبار مصر أخبار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العدالة
-
x
17:20
-
أبها
الفيحاء
-
x
17:35
-
الوحدة
النصر
-
x
19:20
-
الحزم
السوبر المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك