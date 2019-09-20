مفاجأة صادمة.. فنان شهير يعلن اعتزال الفن





فاجأ الفنان السوري، أيمن رضا اعتزاله جمهوره بإعلان اعتزاله الفن.

وأشار في تصريحات صحفية أنه لو كان يرغب بمنافسة مواطنه الفنان باسم ياخور، لفعل ذلك وتفوق عليه، وكان بإمكانه تقديم "سكتشات" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بطلها شخصية "أم سعيد" التي قدمها سابقًا.





وقال: "بصراحة مهنة الفن اعتزلتها ولم أصرح بذلك من قبل كما يفعل بعض الفنانين"، مضيفًا أن الوضع الحالي للدراما السورية سيئ، وأنه تعرض للكثير من الظلم.





وتساءل الفنان السوري: "هل يُعقل أنني بعد 30 عامًا في مهنة الفن لم أخض تجربة سينمائية واحدة، وهل معقول أنني لم ألعب دورًا في مسلسل عليه القيمة"، مردفًا أنه مستبعد من الأعمال الكبيرة وأنه لا مصلحة لأحد من النجوم الكبار في أن يكون شريكًا بالبطولة.





واستطرد الفنان السوري: "لكل ذلك أنا معتزل ولو سأل عني البعض سيجدونني في المنزل ولا أُلبي الدعوات الفنية وأصدقائي من خارج الوسط الفني".





وعن مشاركته العام الماضي في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" ورغم ذلك أعلن الاعتزال، قال إن الممثل عندما يقدم دورًا كل 3 سنوات فهو في حكم المعتزل، منوهًا إلى أنه يعيش حياته برفقة أبنائه، وأصبح في الفترة الأخيرة "جدو" بعدما أنجبت ابنته الكبرى طفلة أطلقت عليها اسم "سيلا".





وبشأن مهاجمته للفنان باسم ياخور، قال إنه لم يبدأ بالهجوم عليه بل إن باسم يتطاول عليه باستمرار، مستطردًا: "لقد أهانني وتحدث عني سلبًا أمام أولادي ورددت عليه كي يلزم حدوده".





وتابع أيمن رضا، أنه رغم ظهوره مع باسم ياخور، مؤخرًا في برنامجه "أكلناها" إلا أنهما ليسا صديقين، وأنه لو كان صديقًا له لما قبل الإساءة إليه؛ لأنه في حلقته مع أندريه سكاف قال إنه وأندريه مستعدان للعمل في أي مسلسل من أجل المال، وفي حلقة الشيف أنطوان قال:"إنني آكل بطريقة جلعصة أو مقرفة".





وشددّ أيمن رضا، على أنه رغم امتداح باسم ياخور له مع نهاية الإجابة عن هذا التساؤل إلّا أنه حمل طابع السخرية، مؤكدًا أن من يعرف باسم جيدًا سيفهم حديثه.





وأشار إلى أن باسم ياخور لو كان حريصًا على إبقاء المصالحة وأن تكون العلاقة جيدة، لكان بإمكانه أن يفعل ذلك، لافتًا إلى أن الأقلام التي تتناول عدم وصوله لنجومية باسم ياخور وأنه يغار منه، قال: "أنا أعرف قيمتي كفنان وكيف تعبت واجتهدت طوال 30 سنة فن ولا أود فتح ملفات بعينها تؤكد أن باسم ياخور "مصلحجي"، وكان لدي في رمضان برنامج استمر 30 يومًا ولو أردت إهانته على الهواء لفعلت ولكني تعاملت باحترام".











