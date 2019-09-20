أروى جودة: مهرجان الجونة ملتقى صناع السينما بعد "كان"

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الخميس ١٩ سبتمبر، وتستمر حتى ٢٧ من الشهر نفسه، بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، إلى جانب عرض 21 فيلمًا خارج المسابقة، وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة وجوائز مادية قيمتها٢٢٤ ألف دولار أمريكي.





وبدأ الحفل بكلمة لكل من مؤسسي المهرجان المهندسين نجيب وسميح ساويرس وعمرو منسي والفنانة بشرى، ثم كلمة قصيرة لمدير المهرجان إنتشال التميمي، ثم تقديم لجان التحكيم لمسابقات المهرجان الثلاث.



ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج خيري بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي.





أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية يترأسها المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.









لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة





ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج مروان حامد، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، والمخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، والفنانة التونسية درة زروق.





ويعرض خلال حفل الافتتاح المقام اليوم، فيلم Ad Astra، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرة، وتدور أحداثه هو رائد فضاء يذهب في رحلة للفضاء للبحث عن والده، والذي هددت أبحاثه النظام الشمسي.





الفيلم من انتاج شركة 20th century fox، وهو من تأليف وإخراج جيمس جراي، ويشارك في بطولته براد بيت، وليف تايلر، وتومي لي جونز، وسبق عرض الفيلم في مهرجان فينسا السينمائي الدولي، ومن المقرر طرحه في السينمات نهاية الأسبوع.





الدورة الثالثة



ويشهد المهرجان في دورته الثالثة تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، وحضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود والمعروف بدوره في فيلم "علاء الدين"، إلى جانب حضور نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على رأسهم: يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين.





وتقدم دورة هذا العام مائدة حوار حول "أصوات اللاجئين في السينما"، إلى جانب حلقات نقاش حول "طبيعة الحدود الفاصلة بين الأفلام الروائية والوثائقية"، ومحاضرات عن الترميم والحفاظ على الأفلام وجماليات تصميم الصوت ورحلة الوثائقي مع مي المصري، ومابين الواقع والشاشة حوار مع فريد بوغدير تديره هند صبري، إضافة إلى حفل موسيقي للاحتفاء بالأعمال الموسيقية الخالدة التي صاحبت أعمالا سينمائية، ويقود الحفل الموسيقار أحمد الصعيدي، ويأتي الحفل برعاية السفارة الأمريكية.





البرومو الترويجي للمهرجان



وكانت طرحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي البرومو الترويجي الرسمي الأول للإعلان عن انطلاق الدورة الثالثة من المهرجان اليوم الخميس ١٩ سبتمبر.





ونشرت "بشرى" عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، البرومو، وعلقت بالإنجليزية: "بدء العد التنازلي للدورة الثالثة من مهرجان الجونة".



