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بلس streem رابط أون سبورت NOW LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر kora live كورة ستار رابط ماتش السوبر المصري

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
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بلس streem رابط أون سبورت NOW LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر kora live كورة ستار رابط ماتش السوبر المصري
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بعد رسوب الأهلي في اختبار نھائي كأس مصر وخروجه من دور الـ16 علي يد بیرامیدز، فرصته غدًا أمام الفارس الأبیض لتحقیق لقب السوبر المصري، تقام المباراة الیوم بین النادى الأھلي ونادى الزمالك.


على استاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مسًاء، تُوج الشياطين الحمر بالسوبر المصري 10 مرات في تاريخه، بینما الفارس الأبیض حصد اللقب ثلاث مرات في تاريخه، وكأس مصر ھي بطولة تقام بین بطل الدوري وبطل الكأس، يستعد العملاقي للمباراة مستعدين لتحقیق لقب السوبر في نسخته الحالية، فھل يكون الصيد الرابع للزمالك أم الحصد الحادي عشر للنادى الأھلي تاريخه، ھذا ما نشاھده غدًا عبر الفجر الرياضي.


وسوف ننقل لكم موعد المباراة غدً الجمعة 20 سبتمبر في نھائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة
ُعرض على قناة HD Sport ON، في تمام الـ8 بتوقیت القاھرة على استاد برج العرب بالإسكندرية، والآن نتابع عبر موقع الدستور كل ما يخص مباراة السوبر الأھلي والزمالك في كأس السوبر المصري والتي ستكون في تمام الساعة الثامنة بتوقیت القاھرة والتاسعة بتوقیت مكة المكرمة.
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