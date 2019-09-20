معاون وزير الآثار: افتتاح المتحف المصري الكبير في 2020 (فيديو)
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:26 ص
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نعيم يوسف
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قالت الدكتورة نيفين نزار، معاون وزير الآثار للعرض المتحفي، إن الآثار المصرية موجودة بشكل كبير جدا في المتاحف بالخارج، وهم يقيمون معارض ونحن يتم استبعادنا، وبالتالي تحاول مصر إيجاد مكان لها في المعارض الخارجية، لافتة إلى أن مصر تستفيد من الترويج للسياحة بها بشكل غير عادي، واسم مصر يكون متواجدًا.
وتابعت "نزار"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن آثار توت عنخ أمون عملت حالة خارج البلاد، وروجت لمصر، وفي باريس عمل حالة ثقافية كبيرة، وأصبح الناس ينتظرون افتتاح المصري الكبير ليروا المجموعة الكاملة لتوت عنخ أمون، وهي 5 آلاف قطعة.
وأضافت معاون وزير الآثار للعرض المتحفي، أن مقبرة توت عنخ أمون كانت أول مقبرة يتم اكتشاف محتوياتها كاملة، لافتة إلى أنه في الخارج يتم العرض المتحفيي للقطع الأثرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحقق إقبالا وإيرادات مرتفعة جدًا، ويتم توجيه الإضاءة بشكل معين تجعل القطعة "بتتكلم".
وأشارت إلى أن بعض زوار معرض توت عنخ أمون بكوا أثناء الزيارة، حيث أن قيمته لدهم كبيرة جدا.
ولفتت إلى أنه سيتم الانتهاء من مبنى المتحف الكبير مع نهاية العام الحالي، وهو هدية مصر للعالم، وسيكون أكبر متحف للآثار المصرية على مستوى العالم، وسيتم الافتتاح في 2020، وسيتم على مدار عشرة أيام وليس يوما واحدا، وسيشارك فيه عدد من رؤساء وملوك الدول، وسيتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي لبحث ترتيبات افتتاح المتحف، وتم مخاطبة أكبر الشركات المتخصصة في إقامة الحفلات لكي تقوم بترتيب الحفل.
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