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الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق.. وتوجه نصائح لقائدي السيارات

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:24 ص
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الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق.. وتوجه نصائح لقائدي السيارات
أرشيفية
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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة المرتفعة إلى حد ما، تتسبب في ظهور الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق المنزرعة، مناشدًا قائدي السيارات على الطرق بعدم الحركة على الطريق والسير جانبًا، وتشغيل الأنوار الأمامية والخلفية حفاظًا على أرواح الجميع.


وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، بينما البحر المتوسط قابل لممارسة كافة الأنشطة البحرية، منوهًا إلى أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة اليوم، حيث تصل لـ 90% على السواحل الشمالية، بينما تصل لـ 85 % على الوجه البحري والقاهرة.

ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كان قد أعلن في تصريحات سابقة، أن فصل الخريف سوف يبدأ مناخيًا الأحد المقبل، وإن كان بدأ واقعيًا منذ السبت الماضي على كافة الأنحاء الجمهورية، حيث شهدنا سقوط الأمطار على السواحل الشمالية يومي السبت والأحد.



درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2333
شبين الكوم2333
طنطا2232
دمنهور2231
الإسكندرية2129
بلطيم2229
مطروح1828
السلوم2029
سيوة1833
بورسعيد2429
دمياط2328
الزقازيق2133
الإسماعيلية2034
السويس2234
العريش2330
رفح2130
رأس سدر2433
نخل1833
نويبع2536
طابا2433
كاترين2435
الطور2633
شرم الشيخ2937
الغردقة2637
مرسى علم2835
الفيوم2334
بني سويف2334
المنيا2335
أسيوط2335
سوهاج2437
قنا2441
الأقصر2541
أسوان2643
أبو سمبل2641
الوادي الجديد2537
شلاتين2737
أبو رماد2636
حلايب2934
رأس حدربة2833

درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في العواصم العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة3046
المدينة المنورة2644
الرياض2441
المنامة3037
أبوظبي3041
الدوحة2937
الكويت2444
دمشق1538
بيروت2530
عمان1733
القدس1929
غزة2230
بغداد2543
مسقط2832
صنعاء1228
الخرطوم2940
طرابلس2432
تونس2330
الجزائر2027
الرباط1524
نواكشوط2631

درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في بعض العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين1627
كوالالمبور2433
طوكيو1926
أثينا1826
روما1326
باريس1123
مدريد1628
برلين0916
لندن1320
مونتريال1624
موسكو0211
نيويورك1726
واشنطن1428


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