حسام البدري يعقد اجتماعا مع الجبلاية السبت

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يتواجد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ داخل أروقة الاتحاد المصري؛ صباح السبت المقبل لعقد جبسة مع اللجنة الخماسية لبحث أهداف المرحلة المقبلة.



ومن المقرر أن يكشف البدري؛ خلال جلسته أهم أهدافه ومتطلباته قبل بداية معسكره الأول؛ بالإضافة لعرض الأسماء المنتظر ضمها لجهازه المعاون خلال فترة قيادته.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن تعيين حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني، خلفا للمدرب المقال، المكسيكي خافيير أجيري والذي تمت إقالته على خلفية توديع بطولة أمم إفريقيا.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه مساء أمس الموافق الأربعاء 18 سبتمبر عن عدة قرارات جاءت كالآتي:



أولا : تعيين الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.



ثانيا: اعتماد شروط مسابقة بطولة كأس مصر عن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها



ثالثا: اقامة قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في الثامنة من مساء يوم 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالأسكندرية واعتماد برنامج الحفل الذي يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروي ودعوة عدد من أساطير اللعبة .



رابعا: اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى. (مجدى رزق) الكرة النسائية ، محمد عبد القادر الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية



قسم الشئون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.



قسم الشئون الفنية: وجيه احمد رئيسا وفهيم عمر و و حمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا



قسم الشئون المالية: حسام طه



قسم الشئون القانونية: صلاح البرى



المعد البدنى: سامى فاروق



وكان الاتحاد السابق برئاسة هاني أبوريدة؛ قرر إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق؛ عن منصبه بعد الخروج من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر مؤخرا؛ وتوج بلقبها منتخب الجزائر على حساب السنغال؛ للمرة الثانية في تاريخها.



ويستعد البدري؛ لتشكيل أول معسكراته خلال الشهر المقبل استعدادا لمواجهة المنتخب الكيني؛ ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.