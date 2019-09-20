مجلس الجبلاية حاضرا في السوبر المصري

فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، محمد حسن حكما رابعا.





ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.





على جانب آخر اتفق مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم؛ مع الشركة الراعية للكرة المصرية؛ على تصميم كأس جديدة للسوبر المصري.





وأجمع أعضاء الجبلاية على ضرورة إعداد تصميم جديد لكأس السوبر قبل مباراة الأهلي والزمالك غدًا الجمعة على لقب البطولة.





وقرر مسئولو الجبلاية تسليم بطل السوبر غدًا الكأس بتصميمها الجديد، وليس كما هو معتاد عليه في المواسم الماضية.





ويسعى ميتشو للتتويج بثانى ألقابه مع نادى الزمالك بعد الفوز ببطولة كأس مصر والتى فاز بها الزمالك على بيراميدز بثلاثيه دون رد على ملعب برج العرب بالأسكندرية بينما يسعى المدرب السويسري رينيه فايلر لتثبيت اقدامه وللظهور بشكل جيد أمام جماهير الأهلى.





ويحدد اتحاد الكرة خلال الأسابيع المقبلة موعد مباراة السوبر الجديد والذى تحدد طرفيه وهم الأهلى والزمالك بعد تتويج الزمالك أمس بلقب كأس مصر 2019 على حساب نادى بيراميدز بثلاث أهداف دون رد وكان الأهلى قد توج ببطولة الدورى المصري، وسوف تحدد الجبلاية موعد اللقاء لاحقاً.





ويلتقي الأهلي الزمالك؛ مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ على لقب بطولة السوبر المصري.



قررت اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ حضور مباراة الأهلي والزمالك؛ بكامل أعضائه بالسوبر المصري.ويأتي حضور أعضاء الجبلاية؛ من أجل المشاركة في تسليم الفائز؛ لقب البطولة؛ بعد مشاركته مؤخرا في نهائي كأس مصر والمتوج بلقبه الزمالك على حساب بيراميدز سبورت بثلاثية دون رد.وتعد مباراة الليلة؛ هي السادسة بين الطرفين في السوبر المصري؛ حيث إلتقى الفريقين في 5 مواجهات سابقة؛ نجح الأهلي في التتويج باللقب 4 مباريات؛ بينما فاز الزمالك باللقب مرة وحيدة من غريمة التقليدي.ويبحث المارد الأحمر تحت قيادة فنية جديدة بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ للفوز باللقب للمرة الحادية عشر؛ بينما سيكون الزمالك بقيادة مدربه الجديد الصربي ميتشو؛ في مباراة القمة بآمال التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.وأعلن مسئولو الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني؛ عن الاتفاق مع الجهات الأمنية على حضور 10 ألاف متفرج للقمة؛ بواقع 5 آلاف متفرج من كل فريق؛ على أن يحصل بطل السوبر على كأس جديدة.وكشفت لجنة الحكام في وقت سابق؛ عن طاقم الحكام الذى سيقود مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.وجاء طاقم التحكيم الذى سيدير القمة ألمانى ألماني سيقوم ويتكون الطاقم من :