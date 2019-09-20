موعد مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري والقنوات الناقلة

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يترقب عشاق وجماهير الكرة المصرية والعربية؛ واحدا من أهم الأحداث الكروية؛ عندما تشير دقات الساعة للسابعة مساء اليوم؛ لانطلاق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك؛ بملعب برج العرب بالإسكندرية؛ على لقب بطولة السوبر المصري.



وتعد مباراة الليلة؛ هي السادسة بين الطرفين في السوبر المصري؛ حيث إلتقى الفريقين في 5 مواجهات سابقة؛ نجح الأهلي في التتويج باللقب 4 مباريات؛ بينما فاز الزمالك باللقب مرة وحيدة من غريمة التقليدي.



ويبحث المارد الأحمر تحت قيادة فنية جديدة بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ للفوز باللقب للمرة الحادية عشر؛ بينما سيكون الزمالك بقيادة مدربه الجديد الصربي ميتشو؛ في مباراة القمة بآمال التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.





وأعلن مسئولو الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني؛ عن الاتفاق مع الجهات الأمنية على حضور 10 ألاف متفرج للقمة؛ بواقع 5 آلاف متفرج من كل فريق؛ على أن يحصل بطل السوبر على كأس جديدة.





وكشفت لجنة الحكام في وقت سابق؛ عن طاقم الحكام الذى سيقود مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.



وجاء طاقم التحكيم الذى سيدير القمة ألمانى ألماني سيقوم ويتكون الطاقم من :

فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، محمد حسن حكما رابعا.



ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.





ويرصد "الفجر الرياضي" الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري من خلال التقرير الآتي:-



أصدر الاتحاد المصري؛ بيانا صباح أمس الخميس يؤكد خلاله لتقديم موعد المباراة لمدة 60 دقيقة لتقام في السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة؛ والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة؛ والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





وأعلنت مجموعة قنوات أون سبورت وتايم سبورتس بجميع تردداتها الأرضية والفضائية؛ "عن نقل مباراة الأهلي والزمالك؛ بالسوبر المصري؛ على الهواء مباشرة؛ ويسبقها ستوديو تحليلي لنجوم الكرة المصرية.