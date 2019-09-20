عاجل.. مرتضي منصور يهدد بالانسحاب من السوبر الإفريقي
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:30 ص
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أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من المشاركة في كأس السوبر الإفريقي حالة إقامته في قطر.
وقال رئيس الزمالك خلال فيديو تم بثه في برنامج الزمالك: سيتم الانسحاب من بطولة السوبر الإفريقي في قطر، مش هروح لو الاتحاد الإفريقي وقف على دماغه.
واضاف: الزمالك نادي الوطنية لن نخوض السوبر الإفريقي في قطر نرسل تحذير للجميع وبالاخص الاشخاص داخل الاتحاد الإفريقي .
ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي ضد فريق الترجي أحد أيام 16، أو 17، أو 18 سبتمبر الجاري، وتم تأجيلها إلى وقت آخر لاحق وفقًا لبيان رسمي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
ويستعد الزمالك لمواجهة الاهلي مساء اليوم في السابعة بتوقيت القاهرة في السوبر المصري على ملعب برج العرب كونه حامل لقب الكأس فيما يدخل الأهلي بصفته حامل لقب الدوري عن الموسم الماضي.
واختتم فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري امام الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.
وكان الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد احرزه المهاجم مصطفى محمد، بمباراة شهدت غيابات عديدة من لاعبي الابيض المؤثرين.
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