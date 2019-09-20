مواجهة ثريا لفارس بقرار طلاقه لها في "عروس بيروت" تحقق مشاهدات مرتفعة

استطاع المسلسل العربي "عروس بيروت" أن يأثر عدد كبير من الجمهور العربي العاشق للأجواء الرومانسية، بعرضه عدد متنوع من قصص الحب المستحيلة، وأبرزها قصة حب بطلي المسلسل "ثريا" و"فارس".

إلى جانب القصة الرئيسية، فهناك شرارة حب انطلقت من النظرة الأول بين كل من "آدم" ويؤدي دوره الفنان محمد الأحمد، و"سارة" التي تلعب دورها الفنانة ميا السعيد، وذلك خلال لقائهما بمقهى.

الإعلان بالندم والتسرع

وشهد المسلسل في الحلقات السابقة تطور الأحداث، وهو ما دفع البعض للتساؤل هل انتهت قصة الحب القائم عليها العمل، أما أنها موجة غضب وستنتهي عاجلا، وذلك بعدما كشف "فارس" ل"ثريا" عن ندمه واحساسه بالتسرع في قرار زواجهما.

فارس وثريا

وكانت شهدت الحلقة السابقة من مسلسل "عروس بيروت" توتر العلاقة بين بطلي العمل "فارس" الذي يؤدي دوره الفنان التونسي الشاب ظافر العابدين، و"ثريا" التي تلعبها دورها الفنانة اللبنانية الشابة كارمن بصيص، وذلك بعد خلافهما وإخفاء "ثريا" الأسرار بعيدا عنه ظنا منها أنه تحميه.

حكايات مختلفة

ومن التحديات الأهم في تجربة "عروس بيروت" بالنسبة لظافر، هو امتحان اللهجة، حيث يؤكد "أنني قدمت أكثر من عمل في لبنان، لكنها المرّة الأولى التي سأتحدث فيها باللهجة اللبنانية". وعما حمّسه لتقديم هذا الدور، يجيب قائلاً: "بالدرجة الأولى السيناريو والحوار والموضوع بشكل عام، والقصة الرومانسية التي يحبها الجمهور، ثم علاقات وحكايات مختلفة، تدور في إطار اجتماعي حول عائلة عريقة، والعلاقات المتشعبة في داخلها".

من جانبها، تشير تقلا شمعون إلى "أننا أمام مسلسل يندرج في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويحمل حالات حب متعددة". وتشرح أن "الانطلاقة تكون من خلال عائلة ضاهر، الأسرة العريقة صاحبة الإرث السياسي والاقتصادي". وتتوقف عند شخصية ليلى لتقول "أنها امرأة نادرة الوجود في مجتمعنا الحالي، لكنها ترمز إلى نساء كثيرات خرجن من عائلات عريقة في المجتمع، وحملن قضية ووجدن أن من واجبهن الحفاظ على عائلاتهن، خصوصاً إذا كان لهذه العائلة أعمال إنسانية وحضور فاعل في المجتمع". وتضيف "أن لدى المرأة فلسفة وجود، تؤمن وتناضل من أجل العادات والتقاليد"، مشيرة إلى أن "المشاهد قد يراها شريرة، لكنه سيبرر تصرفاتها أحياناً". وتلفت إلى "أنني حين ألعب شخصية معينة، أحمل قضيتها وأدافع عنها ظالمة كانت أم مظلومة".

محاربة العادات والتقاليد

شخصية ليلى هي شخصية محركة للأحداث، وتحدد علاقتها بالآخر انطلاقاً من مدى قربها منه، فهي مع الآخر حريصة على إظهار علاقتها بأبنائها وزوجاتهم بأنها على أحسن حال، لكنها تضرب بيد من حديد في علاقتها بهم، خصوصاً مع فارس الذي قرّر الخروج عن السرب والارتباط بفتاة لا تنتمي إلى المستوى الاجتماعي اللائق من منظورها الخاص، فتقرر تجاهلها ومواجهتها". وتضيف "أقنعت نفسها بأن أحب الشخصية، رغم أنه لدي حكم أولي عليها تغير مع تعمقي في قراءة الشخصية ودراستها"، لافتة إلى أنه من الضروري أن يلحظ الجيل الجديد هذه اللحمة العائلية وهذا التلاقي، وأن يلمس خوف العائلة على بعضها وتماسكها، فهذه المرأة تحمل إرثاً وخصوصية نفتقدها اليوم".

كارمن بصيبص

أما كارمن بصيبص، فتلفت إلى "أنني أقدم شخصية ثريا، وهي فتاة يتيمة عاشت مع خالتها، بعدما خسرت والديها في حادثة معينة، وهذا ما جعل منها قوية الشخصية وأجبرها على العمل منذ الصغر، لتتمكن من تأمين لقمة العيش، تغني وتعزف وتسجل الإعلانات للحصول على مردود مالي يكفيها وخالتها". تقول: "كانت الحياة قاسية عليها، وتغلبت عليها بضحكتها وعفويتها، إلى أن تلتقي بفارس ويحدث هذا السحر"، مشيرة إلى أن الشغف والحب لن يتأخر بين الطرفين، ويتزوجان بسرعة، لتبدأ الصراعات بين ثريا وحماتها وتندلع مشاكل لا تنتهي".

مأخوذ عن عمل أجنبي

وعلى رغم أن المسلسل مأخوذ عن عمل أجنبي، تؤكد كارمن بـ"أنني حرصت على أداء الدور بطريقتي وأعطيه من بعفويتي، لذا قرأت النص فقط وتناسيت النسخة الأجنبية". وتضيف "إننا أمام عمل درامي طويل، استمتعت بتصويره وترقبت وقت عرضه لألمس رد فعل الجمهور إزاء الشخصية، علماً أنه يمكن القول أن البطل الأساسي في "عروس بيروت" هي القصة والحبكة الدرامية وترابط الشخصيات". وتختم بالقول أن "ثريا وفارس سيعيشان المعنى الحقيقي للحب، ويقومون بالمستحيل للحفاظ على حبهما، وثريا بدورها ستعامل حماتها باحترام لكن ماذا ستفعل في اللحظة التي يطفح فيها الكيل؟

في لحظة، همس الحب في أذني فارس وثريا، فقلب كيانهما وحملهما إلى عالم من العشق والغرام، وقررا معاً معاندة القدر ومواجهة الرافضين لارتباطهما وأولهم ليلى والدة فارس، والكثير من المتآمرين والمصطادين في الماء العكر في سبيل زرع بذور الفتنة بينهما. ولن يتوانى بعض هؤلاء على استخدام وسائل أخرى لوضع العراقيل في حياة كل منهما عن طريق ممارسة ضغوط غير متوقعة عليهما.

المسلسل من تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسي ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامي أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادي ابراهيم.

مواعيد العرض

ويعرض على MBC مصر2، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءً.