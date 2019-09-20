تقودهم سيدة.. القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات ببني سويف

تمكنت أجهزة أمن بنى سويف، أمس، من كشف ملابسات السطو على قائد سيارة نقل، والاستيلاء عليها، بقرية كوم أبوراضى مركز الواسطى، واستعادة السيارة مرة أخرى، حيث تبين أن وراء الحادث سيدة، ترتدى نقابًا، استدرجت السائق بحجة توصيلها من القاهرة إلى بنى سويف، إلا أنه فوجئ باستيقافه في الطريق من جانب 3 أشخاص يحملون سلاحًا ناريًا وأسلحة بيضاء، واستولوا منه على السيارة.





كان اللواء زكريا صالح، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغًا من «بلال. ع. م»، 25 عامًا، سائق، مقيم بشارع الفرن بعين شمس في القاهرة، بأنه أثناء تواجده بموقف سيارات عين شمس بالسيارة رقم «م. ر. م 937»، ربع نقل، ماركة شيفورليه، بيضاء اللون، موديل 2013، اتفقت معه إحدى السيدات على الذهاب بصحبتها إلى مركز الواسطى ببنى سويف، لتحميل منقولات نجلتها المطلقة.





وأثناء سيرهما بمنطقة جبلية بطريق مصانع كوم أبوراضى، فوجئ بـ3 أشخاص، أحدهم يحمل سلاحًا ناريًا والآخران يحملان أسلحة بيضاء «مطواة»، استوقفوه، ودفعوه من السيارة، واستولوا عليها ولاذوا بالفرار، وبصحبتهم السيدة.





وتم وضع خطة بحث، تضمنت إعادة مناقشة المجنى عليه، وفحص خط سيره، وفحص علاقات المجنى عليه بمحل إقامته وخلافاته، وما إذا كان أحدها يرقى إلى أن يكون دافعًا لارتكاب الواقعة، وحصر وفحص النوعيات الخطرة، خاصة مَن ارتكبوا مثل هذه الوقائع، والاستعانة بالمصادر السرية.





وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة مسجلًا خطرًا يُدعى «سيد. م. م»، وشهرته «سيد جنيه»، 36 سنة، سائق، مقيم بقرية زاوية المصلوب مركز الواسطى، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، والسيارة المُبلَّغ بسرقتها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع 3 أشخاص آخرين، لا يعلم هوياتهم، موضحًا أنه تعرف على أحد أفراد التشكيل العصابى، «وائل. إ»، المقيم في مصر القديمة بالقاهرة، أثناء قضاء فترة عقوبته بسجن المنيا العمومى.



