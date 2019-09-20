أهداف مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر على مدار التاريخ (فيديو)





ويسعي الأهلي تحت قيادة مديره الفني الجديد فايلر لحصد أول لقب بعد توليه المهمة خلفاً لمارتن لاسارتي، فيما يسعي ميتشو مدرب الزمالك للفوز باللقب الثاني بعدما حقق لقب الكأس بالفوز على بيراميدز في النهائي.









يلتقي مساء اليوم الجمعة الأهلي والزمالك في قمة السوبر المصري بملعب برج العرب في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.