تعرف على موعد عرض "الجوكر" في مهرجان نيويورك السينمائي

وحصد "الجوكر" جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الذي أُعلنت جوائزه مساء السبت الماضي.

وبلغت مشاهدات الإعلان التشويقي لفيلم الأكشن والإثارة "الجوكر" حتى الآن أكثر من 38 مليون مشاهدة منذ طرحه في 28 أغسطس الماضي.

قرر القائمون على فيلم "الجوكر" عرضه ضمن فعاليات مهرجان نيويورك يوم 2 أكتوبر المقبل.

اقتناص "الأسد الذهبي"

ونافس العمل على "الأسد الذهبي" بمهرجان فينسيا بقوة ومن المقرر أن يعرض جماهيرا قريبا.





الإعلان تم طرحه بواسطة شركة Warner Bros للإنتاج الفنى والسينمائى، وهو بطولة جواكين فونيكس.









طرح الفيلم





ومن المقرر طرح الفيلم يوم 4 أكتوبر المقبل فى دور العرض السينمائي.





وسيضم الفيلم الجديد عددا كبيرا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.





شخصية الجوكر





"الجوكر" هو شخصية خيالية شريرة في القصص المصورة من نشر دي سي كومكس. يعد الجوكر عدو باتمان اللدود، كونه تسبب مباشرة في عدة مآسي في الحياة الخاصة بـ باتمان كشلل باربارا غوردون ووفاة جيسون تود (روبن الثاني) الشخصية من تأليف كل من جيري روبنسون وبيل فينغر وبوب كين. أول ظهوره كان ربيع 1940 في باتمان .





طوال ظهوراته في القصص المصورة، يظهر الجوكر في صورة مجرم خبير تعددت أوصافه. الصورة الأصلية والسائدة حاليا هي السايكوبات الذكي جدا ذو الحس الفكاهي السادي، في حين صوره كتاب آخرون أنه مخادع غريب الأطوار، بالمثل، طوال قصة الشخصية الطويلة، هناك عدة حكايات مختلفة تحكي عن أصلها، والأكثر شيوعا منها تصوره سقط في خزان نفايات كيميائية بيضت جلده وحولت شعره إلى اللون الأخضر وشفتيه إلى الأحمر الامع، معطية إياه مظهر مهرج.





الجوكر في السينما





لعب دور الجوكر في السينما والتلفزيون كل من سيزار روميرو في سلسلة باتمان التلفزيونية، وجاك نيكلسون في فيلم باتمان الذي أخرجه تيم برتون، وهيث ليدجر في فيلم فارس الظلام وهو أداء أكسب ليدجر بعد وفاته جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد. وفر كل من لاري ستورتش وفرانك ويلكر ومارك هاميل وكيفن مايكل ريتشاردسون وجيف بينيت وكوري برتون وجون دي ماجيو الصوت للشخصية في الرسوم المتحركة.





كون الجوكر واحدا من الأشرار الأكثر شهرة والأكثر اعترافا بها في وسائل الإعلام، مكنه من احتلال الرتبة الأولى على قائمة مجلة ويزارد لمائة أعظم أشرار التاريخ. احتل الجوكر كذلك الرتبة الثانية على قائمة آي جي إن لأفضل مائة أشرار المجلات المصورة في التاريخ، والرتبة الثامنة على قائمة مجلة إيمباير لأعظم شخصيات القصص المصورة في التاريخ (كونه الشرير الأعلى رتبة في اللائحة).





واختير أيضا للرتبة الخامسة على قائمة مجلة ويزارد لمائتي أعظم شخصيات مصورة في التاريخ (هنا أيضا الشرير الأعلى رتبة). إضافة لذلك، احتل الجوكر الرتبة الثلاثين على قائمة فاندومانيا لمائة أعظم شخصيات خيالية.