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أول قرار من ريال مدريد بعد الفضيحة الفرنسية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:54 ص
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أول قرار من ريال مدريد بعد الفضيحة الفرنسية
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اتخذت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني قراراً بعد الخسارة يوم أمس من باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


واكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن إدارة ريال مدريد وجهت رسالة حادة للاعبين في أول قرار بعد الخسارة من سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء بثلاثية نظيفة في واحدة من أسوأ مباريات الفريق خلال السنوات الماضية.


وقالت صحيفة الماركا: بيريز رئيس ريال مدريد دخل غرفة ملابس ريال مدريد بعد نهاية سان جيرمان حيث لم يخفي خيبة الامل بعد الخسارة، لم يكن هناك حديث بين الرئيس واللاعبين ولكنه لم يشد من أزر الفريق كما تعود في الهزائم السابقة.


واضافت الصحيفة: بيريز طلب من اللاعبين أداءً ورغبة قتالية وطموح وعوامل أخرى كثيرة اختفت في المباريات الماضية من كرة ريال مدريد كما أنه تعود المقصرين داخل الفريق.
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