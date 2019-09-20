شاهد.. كيف استقبلت زوجة الشهيد عادل رجائي خبر تصفية الإرهابي المشارك في عملية الاغتيال
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:33 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قالت سامية زين العابدين، زوجة الشهيد عادل رجائي، إنها بكت من الفرحة والحزن في نفس الوقت، عندما علمت بخبر مقتل الإرهابي "خلف الدهشوري"، الذي شارك في اغتيال زوجها.
وأضافت "زين العابدين"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنها فرحت بسبب أن "حقه بيرجع"، أما حزنها فكان بسبب علاقة الحب الكبيرة التي ربطت بينها وبين زوجها الشهيد، وفقدانها له كان شيئا عظيما، لافتة إلى أنها حتى الآن تسمع صوت المفتاح في باب الشقة كما كان يفعل في موعد رجوعه.
وتابعت زوجة الشهيد عادل رجائي، أن شعور أهالي الشهداء بفقدان أبنائهم وأحبائهم صعب، ولكن الأصعب هو سقوط البلاد، مشددة على أن هناك "خونة" يريدون إسقاط البلاد.
وشددت على أن بعض الناس "بيمشوا مع الموجة.. وهانت عليهم أرواح الشهداء"، وينشرون مقاطع فيديو تهاجم القوات المسلحة، موجهة رسالة لهم وقالت: "أنتوا بتقتلونا تاني.. محستوش إنكم بتقطعوا أجساد الشهداء مرة تاني.. إحنا خلاص مش قادرين نفرق!!.. إحنا بنعيش حرب الجيل الرابع والخامس والهدف كله هد مصر".
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، نجاحها في تصفية 9 من العناصر الإرهابية المتورطة في أعمال إرهاب داخل البلاد بينهم قيادي في حركة لواء الثورة في مدينتي العبور و15 مايو، ومنهم الإرهابي "خلف الدهشوري"، المتورط في اغتيال العميد عادل رجائي.
Advertisements
المزيد عن: مصر النهاردة عادل رجائي سامية زين العابدين،تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر