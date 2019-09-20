شاهد.. كيف استقبلت زوجة الشهيد عادل رجائي خبر تصفية الإرهابي المشارك في عملية الاغتيال

قالت سامية زين العابدين، زوجة الشهيد عادل رجائي، إنها بكت من الفرحة والحزن في نفس الوقت، عندما علمت بخبر مقتل الإرهابي "خلف الدهشوري"، الذي شارك في اغتيال زوجها.





وأضافت "زين العابدين"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنها فرحت بسبب أن "حقه بيرجع"، أما حزنها فكان بسبب علاقة الحب الكبيرة التي ربطت بينها وبين زوجها الشهيد، وفقدانها له كان شيئا عظيما، لافتة إلى أنها حتى الآن تسمع صوت المفتاح في باب الشقة كما كان يفعل في موعد رجوعه.