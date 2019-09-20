حلول وبدائل طبيعية لعلاج حموضة المعدة بعد حظر تناول بعض فواراتها





بعد سحب أدوية وفوارات الحموضة وقرحة المعدة التي تحتوي على مادة الرانتيدين وكانت تستخدم بكثره في مصر وكل بلاد العالم وذلك بعد إعلان منظمة الغذاء والدواء الامريكيه FDA وجود شوائب في المادة الفعاله قد تكون مسرطنة.. وسنسرد بعض النقاط للتوضيح ووضع حلول بديلة لهذه المنتجات.





في البداية لاداعي للهلع إذا كنت أخذت هذه الأدوية منذ فترات كبيره فالشك بوجود شوائب بتركيزات ضعيفه قد تكون مسرطنة ليس معناها أن من تناولها سيصاب بالسرطان فالإنسان يتعرض بصفه يوميه لملوثات في الجو وفي بعض الاغذيه الغير صحيه قد تكون اكثر تركيزا وضررا من المكتشفه في هذه الأدويه ولكن المؤسسات الصحيه العالميه مجرد ان تشك حتى لو شك ضعيف واجبها ان تحذر لحين اشعارا اخر خاصة انها الأن تدرس وتحلل الموضوع بصورة أعمق لاصدار قرار نهائي .





ثاني النقاط أن كل من يتناول هذه الأدوية بسبب وجود قرحة في المعدة أو الإثنى عشر أو ارتجاع فعليه مراجعة الطبيب المعالج لإيجاد علاج بديل قبل إيقافه حتى لاتتدهور الحالة خاصة أن هناك مجموعات دوائية أخرى تصلح أن تكون بديلا فعالا.





ثالثا كل من كان يسرف في تناول فوارات هذه الأدوية لعلاج الحموضة كان خطأ جسيم فعلاج الحموضة العادية قد لايتطلب هذه المجموعة اصلا في العلاج في ظل وجود أدوية لأكثر فاعلية وأقل أثارا جانبية تصلح في علاج الحموضة خاصة لو كان سببها تناول أغذية حمضية أو سوء هضم وليس قرحة بالمعده.





رابعا كل من كان يسرف في تناول فوارات للحموضه الناتجة من سوء الهضم يمكن ان يسلك بعض الارشادات الطبيعيه لعلاج الحموضه ومن اشهر الاغذيه التي لها تأثير قوي لعلاج الحموضه الموز به مواد فعالة تعادل الحموضه وتقلل أثارها.





وتناول كوب واحد من اللبن خالي الدسم به كالسيوم ومواد تقي من الحموضه وسواء باردا اتو دافئا يصلح للحموضه.





كما ان الجنزبيل يزيد من حركة المعده فيدفع الافرازات الحمضيه الزائدة للنزول بالامعاء ويقلل الميل للقيء والارتجاع ولكن الجنزبيل لايصلح للحوامل خاصة لو كانت كميته كبيره.





كما ان الكاموميل او البابونج تناوله دافئا قبل النوم بنصف ساعه يساعد على الاسترخاء ويقلل الحموضه الناشئة من الضغوط العصبيه .





كما ان العرقسوس يسهم في علاج التهابات المعده والاثنى عشر وله ادوية فعاله في علاج القرحه وحماية جدار المعده ولكن محظور تناول العرقسوس على مرضى ضغط الدم المرتفع.

كما أن مضغ اللبان بدون سكر او اللبان الداكار المر لمدة نصف ساعه يزيد من افراز اللعاب الذي يعادل اي حموضه زائدة .





ولاننسى ان امتلاء المعده زيادة عن طاقتها يزيد الحموضه فلابد من تقسيم وجباتنا الى وجبات صغيره حتى لاتعاني معدتنا من الامتلاء ولابد ان تكون اخر وجبه قبل النوم بساعتين على الاقل واذا كنت تعاني من الارتجاع اثناء النوم عليك برفع السرير من جهة الراس قليل.



